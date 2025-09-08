Filtradas las baterías de los iPhone 17: mejoras, sorpresas y un récord histórico

Los iPhone 17 y iPhone 17 Pro están a punto de presentarse y ya sabemos casi todas sus novedades. Sin embargo, todavía quedan algunos detalles que se nos escapan porque son más difíciles de filtrar, como su verdadero nombre o datos técnicos como la capacidad de su batería, que es lo que ha salido a la luz recientemente.

Hasta ahora, sobre la capacidad de las baterías de los iPhone 17 solo teníamos algunas aproximaciones, como que el modelo Pro Max superaría los 5.000 mAh y que el modelo Air sería el de peor capacidad. Sin embargo, gracias al filtrador ShrimpApplePro, ya dispondríamos de los datos exactos de la serie al completo. Y hay sorpresas.

El iPhone 17 Pro Max sería el modelo con más batería de la historia

El filtrador afirma tener los datos precisos de la capacidad de las baterías de los próximos iPhone 17 y iPhone 17 Pro, aunque no dejan de ser rumores y deben tomarse como tal. Según ShrimpApplePro, las cifras serían las siguientes:

iPhone 17: 3692 mAh (un 3,6% más que el iPhone 16)

iPhone 17 Air: 3149 mAh / 3036 mAh (un 48% menos que el iPhone 16 Plus)

iPhone 17 Pro: 4252 mAh / 3988 mAh (hasta un 18,6% más que el iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh / 4823 mAh (hasta un 8,6% más que el iPhone 16 Pro Max)

Estos datos no solo revelan que casi todos los modelos mejorarían su batería, sino que también apuntan a que Apple estaría aprovechando al fin el espacio adicional en los modelos con eSIM. Al eliminar la bandeja de la SIM física, se gana alrededor de un 5% de espacio que puede destinarse a componentes como la batería. El único modelo que parece no tener dos versiones es el iPhone 17 estándar, que compartiría diseño con el 16.

Otros detalles interesantes son que el modelo Pro Max superaría con creces la barrera de los 5.000 mAh y que el modelo Air alcanzaría más de 3.000 mAh en ambos casos. Esto último es una buena noticia, ya que los rumores anteriores apuntaban a que no llegaría a los 3.000 mAh. Pese a tratarse de un rumor, tiene sentido que Apple empiece a aprovechar el espacio disponible en los modelos con eSIM, que podrían llegar también a Europa por primera vez.