¿Cómo ver en directo evento del iPhone 17?

El próximo martes 9 de septiembre se presentará la serie iPhone 17, los nuevos Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación, así como los AirPods Pro 3. Un evento que se podrá seguir de diferentes formas a partir de las siete de la tarde de ese mismo día. Y como la compañía quiere que lo pueda seguir el mayor número de personas, Apple ofrecerá varias formas de hacerlo.

Este evento será un poco especial porque se presentará un iPhone nuevo, con un concepto nunca antes visto por parte de Apple: el iPhone 17 Air. Este dispositivo destacará por ser ultrafino con un grosor de poco más de 5 mm. Además, es posible que se anuncie la fecha de lanzamiento oficial de iOS 26, que llegará con un nuevo diseño llamado Liquid Glass.

Horarios del evento de presentación del iPhone 17

El evento de presentación de la serie iPhone 17 se celebrará el martes 9 de septiembre a las 10 de la mañana (hora local), pero dependiendo del país en el que te encuentres, esa hora variará ligeramente siendo, las siete de la tarde en España. Así queda el listado:

Cupertino : 10:00h

España (Península) : 19:00h

España (Islas Canarias) : 18:00h

México : 10:00 - 11:00 - 12:00h

Costa Rica : 11:00h

Panamá : 12:00h

Colombia : 12:00h

Ecuador : 12:00h

Costa este de EEUU : 13:00h

Venezuela : 13:00h

Chile : 13:00h

Uruguay : 14:00h

Argentina : 14:00h

Perú : 12:00h

Bolivia : 13:00h

Paraguay : 13:00h

República Dominicana : 13:00h

Guatemala : 11:00h

El Salvador : 11:00h

Honduras : 11:00h

Nicaragua: 11:00h

Vistos los diferentes horarios es el turno de saber cómo se podrá ver en directo dicho evento. Como verás a continuación, la compañía pondrá a nuestra disposición tres métodos distintos.

Cómo ver la presentación de los iPhone 17 en directo

Apple ofrecerá varias formas de seguir en directo la presentación de los iPhone 17, ya sea desde su web oficial, el canal de YouTube o la app TV en cualquiera de sus dispositivos. La retransmisión se podrá ver con la máxima calidad de imagen, con subtítulos en varios idiomas y accesible prácticamente desde cualquier plataforma.

La web oficial de eventos de Apple es la opción más directa si vas a seguir la keynote desde un iPhone, iPad o Mac, ya que se abre automáticamente en Safari. También funciona sin problemas en equipos con Windows usando Microsoft Edge. Otra alternativa muy cómoda es el canal de YouTube de Apple, perfecto si quieres verlo desde la televisión o cualquier dispositivo con acceso a YouTube.

Por último, si cuentas con un Apple TV, probablemente sea la manera más recomendable de disfrutar del evento en pantalla grande. También se puede acceder desde un iPhone, iPad o Mac a través de la app TV, donde Apple suele destacar sus presentaciones. En caso de que no aparezca, basta con buscar “Eventos de Apple” para encontrarlo fácilmente.