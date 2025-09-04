Se filtran los precios de los iPhone 17 y iPhone 17 Pro al completo

Apple celebrará un evento especial la semana que viene y, aunque no hay nada confirmado por parte de la compañía, veríamos la nueva serie iPhone 17 al completo. Sin embargo, el gran protagonista sería el iPhone 17 Air, un modelo que llegaría con la intención de cambiar el paradigma de lo que es un iPhone gracias a su diseño ultrafino, que sentaría las bases para el iPhone plegable.

Gracias a los rumores y filtraciones, lo sabemos casi todo acerca de este nuevo iPhone: desde su pantalla de 6,6 pulgadas con ProMotion hasta especificaciones como su única lente de 48 megapíxeles o su chip A19 Pro, que sería una versión recortada del que llevarían los modelos Pro. Pero había algo que todavía no conocíamos: su precio. Hasta ahora. Y gracias a un nuevo rumor no sólo sabríamos el del Air, sino que el de todos.

Se filtran los precios de los iPhone 17 al completo

La firma TrendForce ha filtrado el precio de la serie iPhone 17 al completo, aunque en dólares. No obstante, hemos realizado la conversión teniendo en cuenta que los precios en dólares no incluyen impuestos, mientras que en euros sí incluyen el IVA. Los precios quedarían de la siguiente forma:

iPhone 17 128 GB: 799 dólares (959 euros) 256 GB: 899 dólares (1.089 euros) 512 GB: 1.099 dólares (1.339 euros) 1 TB: —

iPhone 17 Air 128 GB: — 256 GB: 1.099 dólares (1.339 euros) 512 GB: 1.299 dólares (1.599 euros) 1 TB: 1.499 dólares (1.849 euros)

iPhone 17 Pro 128 GB: — 256 GB: 1.199 dólares (1.469 euros) 512 GB: 1.399 dólares (1.719 euros) 1 TB: 1.599 dólares (1.969 euros)

iPhone 17 Pro Max 128 GB: — 256 GB: 1.299 dólares (1.599 euros) 512 GB: 1.499 dólares (1.849 euros) 1 TB: 1.699 dólares (2.069 euros)

Hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que tanto el modelo Air como el modelo Pro partirían de los 256 GB de almacenamiento, por lo que el modelo estándar sería el único en comenzar en los 128 GB. Además, se aprecia claramente una subida de 100 dólares tanto en el Pro como en el Pro Max.

Estas estimaciones de la firma TrendForce no son precios oficiales y, de hecho, los rumores y filtraciones sobre la serie iPhone 17 no apuntan a un incremento tan brusco. También conviene recordar que el euro está actualmente más fuerte que el dólar, por lo que el precio en euros no debería ser tan elevado en ninguno de los casos.

Tabla de precios de los iPhone 17 TrendForce

En una tabla compartida por TrendForce, se muestran además muchas de las especificaciones de los próximos iPhone 17. Según la firma, todos los modelos contarían con una pantalla de hasta 120 Hz, así como con los procesadores A19 y A19 Pro. Por último, también se indica que el iPhone 17 tendría 8 GB de RAM, frente a las 12 GB de RAM de los demás modelos.