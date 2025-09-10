El Fnac de Callao pospone su reapertura por obras

Durante meses, muchos madrileños esperaban con ganas el regreso de la tienda Fnac de Callao, cerrada desde enero por una gran remodelación. El anuncio oficial marcaba el 18 de septiembre como el día de reapertura, pero la cita tendrá que esperar. Retrasos en las obras del histórico edificio han obligado a posponer el regreso de este espacio comercial.

La compañía ha confirmado que la tienda volverá a abrir en octubre, pero la fecha exacta no se conocerá hasta el 25 de septiembre. Ese día se celebrará en la plaza de Callao el evento musical gratuito Fnac Live, que servirá como escenario para desvelar cuándo abrirá, donde el público también podrá ver a los grupos Karavana, Pol 3.14, ERRE y Vicente Calderón.

Una reapertura que se hace esperar

Fnac Callao no es una tienda cualquiera. Fue la primera que la cadena francesa abrió en España, en 1993, y con los años se convirtió en un punto de encuentro cultural y tecnológico en pleno centro de Madrid. Su cierre el pasado 11 de enero marcó el inicio de unas obras que buscaban modernizar sus instalaciones.

Vista del edificio del Fnac Callao Google

La reforma implica una reducción significativa del espacio total ocupado por Fnac en el edificio. De los cerca de 7.000 metros cuadrados originales se pasará a unos 4.000. Sin embargo, la superficie dedicada a la venta directa crecerá notablemente: del 40 % al 70 %. El objetivo es ofrecer más producto a la vista del cliente y aprovechar mejor cada metro disponible.

El retraso no supone un cambio en el planteamiento del proyecto, sino una consecuencia de los plazos de obra. La compañía ha explicado que se trata de ajustes de infraestructura que han ralentizado el calendario, pero insiste en que la reapertura llegará en apenas unas semanas. Mientras tanto, Fnac ha redirigido la actividad hacia sus otras tiendas en Madrid, como las de Goya, Madrid Río, Parquesur o Plaza Norte. Además, el canal online mantiene el servicio de compra y recogida en estos puntos alternativos.

Por ahora, solo queda esperar al 25 de septiembre para conocer el día exacto de reapertura. Fnac ha querido ligar el anuncio a su tradicional Fnac Live, un evento musical gratuito en la Plaza de Callao que reunirá a las bandas Karavana, ERRE, Pol 3.14 y Vicente Calderón. Así, la tienda volverá a escena con la misma fórmula que la vio nacer en los noventa: la mezcla de ocio, cultura y tecnología.

Cartel del evento FNAC Live Madrid FNAC

Al margen de lo comercial, la vuelta de Fnac Callao tiene valor simbólico. Hablamos de un lugar en la aorta de la capital que, durante tres décadas, ha sido escaparate de lanzamientos, presentaciones de discos y firmas de libros.