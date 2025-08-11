Fosi Audio se adentra en el vinilo con un tocadiscos asequible del que se espera mucho

Aunque Fosi Audio no figura entre las marcas históricas del vinilo, su trayectoria en amplificadores y DAC ha sido suficiente para ganarse la confianza de muchos usuarios. Ahora la firma hongkonesa da un paso más con el Luna3, su primer tocadiscos, en un momento en que el formato analógico vive un repunte sostenido y no parece tener prisa por volver a caer en el olvido.

Según eCoustics, el Luna3 se lanza a través de una campaña en Kickstarter que arrancó el 31 de julio. La estrategia es sencilla: mostrar el producto, comprobar si despierta interés real y, solo entonces, dar luz verde a la fabricación. Una forma directa de medir la temperatura del mercado sin asumir riesgos innecesarios. Esto es algo que hacen fabricantes como Xiaomi con sus productos orientados al hogar.

Un tocadiscos sencillo y bien equipado

El Luna3 apuesta por un diseño sobrio y actual que encaja en casi cualquier entorno. El acabado negro mate contrasta con un tapete naranja sobre el plato acrílico de 300 mm. El brazo de aluminio de 8,6 pulgadas, con cabezal extraíble, monta el cartucho Audio-Technica VM95E, un modelo con fama de ofrecer buen equilibrio entre detalle y calidez. Reproduce a 33-1/3 y 45 RPM mediante correa con cambio electrónico de velocidades, sin previo de phono integrado, lo que obliga a contar con uno externo.

Con un peso de 3,5 kg, es lo bastante ligero para moverlo sin esfuerzo, pero lo bastante sólido para evitar vibraciones molestas. Al carecer de previo, permite a cada usuario elegir el que mejor se adapte a su equipo y preferencias (pro-tip: los externos de Fosi Audio suenan y funcionan de maravilla, y no son nada caros), una decisión que puede marcar diferencias en la experiencia final… si el resto de tu cadena de señal está a la altura.

Como guiño estético, Fosi ofrecerá pegatinas personalizadas para quienes quieran dar un toque propio al plato sin alterar su línea minimalista. No afecta al sonido, pero añade un elemento de juego para quienes disfrutan cuidando la apariencia de sus equipos.

Durante la campaña, se podrá reservar el Luna3 con un 25% de descuento respecto a su precio final de unos 300 euros al cambio. También habrá un pack con amplificador, previo y accesorios por menos de 800 dólares, lo que si quieres iniciarte en el mundo de la alta fidelidad, es una inversión a un precio estupendo.

Con el Luna3, Fosi se estrena en el vinilo con un modelo que busca combinar fiabilidad y facilidad de uso. El Luna3 no viene a inventar nada, pero sí ofrece una puerta de entrada cuidada para quienes quieran empezar a escuchar discos con un equipo que no complique más de lo necesario el ritual de poner la aguja sobre el surco.