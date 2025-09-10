El "genio" que creó una IA para hacer la tarea ahora se queja de que la IA está destruyendo la educación

El pasado, a veces, es un fantasma que vuelve para perseguirnos. En el caso de Roy Lee, su pasado es una startup llamada Cluely, un programa que usaba IA para hacer los trabajos de los estudiantes de forma indetectable. Este proyecto, que consiguió recaudar 7 millones de dólares, le costó a él y a su cofundador la expulsión de la Universidad de Columbia.

Ahora, meses después, Lee lamenta el "dramático" estado de la educación actual y la define como la "primera industria que la IA ha alterado genuinamente". Según él, mientras que el 0,001% de los estudiantes son "muy buenos", el resto se gradúa siendo "hiper-incompetente".

A pesar de que él mismo ayudó a crear la herramienta de la que se queja, Lee no se arrepiente. De hecho, ha declarado que simplemente está "acelerando el colapso de una industria condenada". Su solución, según ha admitido, es un sistema "radicalmente diferente" que sirva mejor a la gente de hoy en día, aunque no sabe cuál es. En esencia, Lee está feliz de destruir el sistema educativo para ganar dinero, sin preocuparse por lo que vendrá después.

La historia de Roy Lee nos da una visión de la mentalidad de muchos en Silicon Valley que buscan "alterar" la economía y la sociedad. Es una filosofía de que el fin justifica los medios, incluso si esos medios son destructivos. Una idea que ya hemos visto en figuras como Mark Zuckerberg, cuya plataforma Meta fue acusada de ser un punto clave en un genocidio, o Marc Andreessen, que tiene como objetivo declarado usar la IA para "romper la economía".

Como bien dice el propio Lee, el futuro de la educación está en el aire. La verdadera pregunta ahora es qué planean hacer él y sus "hermanos de la tecnología" al respecto, y cuánta IA más nos van a imponer antes de que todo se calme.