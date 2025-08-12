Humor y muchos sospechosos: el primer tráiler de 'Solo asesinatos en el edificio' y su temporada 5 es todo lo que esperábamos

El trío de detectives aficionados más famoso del Arconia regresa. Disney+ ha anunciado que la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio se estrenará el 9 de septiembre de 2025, con un primer bloque de tres episodios y el resto llegando semanalmente. Para abrir boca y después de una primera imagen que nos supo a poco, ya tenemos su primer tráiler, cargado de humor, caos y nuevos sospechosos.

Tras el final de la cuarta temporada, y ojo que vienen spoilers, la historia retoma el hallazgo del cuerpo sin vida de Lester (Teddy Coluca), el portero del Arconia, en la fuente del edificio. Aunque el informe policial señala que se trata de un accidente, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) no están convencidos. "Un tío llena una fuente de sangre en el edificio más asesino de Nueva York y dicen que es accidental"; claramente algo no cuadra.

Hora de recorrer la Gran Manzana

Su investigación volverá a llevarles por los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, destapando una peligrosa red de secretos que conecta a multimillonarios con viejos mafiosos y con los enigmáticos residentes del Arconia. Según la sinopsis oficial, el trío también se enfrentará a una ciudad en cambio, donde las viejas familias del crimen organizado luchan por mantener el control frente a nuevos y aún más peligrosos jugadores.

Viejos conocidos y nuevos rostros

La temporada 5 contará con un elenco de lujo. Además de Martin, Short, Gomez y Michael Cyril Creighton, regresan Meryl Streep como Loretta Durkin, Nathan Lane como Teddy Dimas, Richard Kind como Vince Fish y Da'Vine Joy Randolph como la detective Donna Williams. También repiten Bobby Cannavale y Téa Leoni, esta última retomando su papel de Sofia Caccimelio, esposa de un desaparecido con conexiones con la familia criminal Caputo.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Renée Zellweger, Christoph Waltz, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Logan Lerman, Jermaine Fowler y Keegan-Michael Key. El tráiler también deja entrever que Charles podría haber tenido un romance con Sofia, lo que a buen seguro añadirá tensión a la trama.