iOS 26 hará que la función de autorrelleno de Apple sea mucho mejor

Apple siempre añade nuevas funciones a su software, pero de vez en cuando introduce cambios de los que resulta difícil prescindir. Uno de ellos es el autocompletado de códigos de verificación de doble factor, una herramienta que en iOS 26ymacOS Tahoe dará un salto muy importante.

Hasta ahora, esta función estaba disponible en Mensajes y Mail de Apple, mostrando el código directamente sobre el teclado para insertarlo con un toque. Sin embargo, con la próxima actualización del sistema operativo, el autocompletado se expandirá a aplicaciones de terceros de mensajería, correo electrónico y navegadores web.

El autocompletado llegará a aplicaciones de terceros en iOS 26 y macOS 26 Tahoe

Apple siempre ha destacado por ofrecer funciones que parecen pequeñas, pero que cambian la forma en que usamos sus dispositivos. Igual que ocurre con compartir Wi-Fi con un toque o la duplicación de iPhone en el Mac, el autocompletado de códigos 2FA es una de esas comodidades que marcan la diferencia.

Cada vez más webs y apps están obligando a activar la verificación en dos pasos, lo que convierte a esta herramienta en esencial. El último año, el uso del autocompletado ha crecido notablemente, ya que evita tener que copiar y pegar manualmente códigos que caducan en cuestión de segundos.

Hasta iOS 26 y macOS anteriores, esta función estaba limitada a Safari, Mensajes y Mail de Apple. Eso sí, también funcionaba en Mac mediante el reenvío de SMS, siempre que estuvieras usando el navegador nativo. Pero la compañía ha querido ir un paso más allá con la nueva actualización.

Con iOS 26 y macOS Tahoe, el autocompletado detectará códigos en apps de mensajería como WhatsApp o Telegram, así como en clientes de correo como Gmail. En el Mac, además, se podrán usar en navegadores de terceros como Chrome y Firefox. Una mejora que hará más cómoda y segura la experiencia.