Este pequeño detalle de iOS 26 mejorará enormemente la app Calculadora de tu iPhone

iOS 26 promete ser una de las actualizaciones más interesantes de los últimos años, no solo por la llegada del nuevo diseño Liquid Glass, que en la última versión beta ha recibido mejoras de legibilidad y detalles visuales más pulidos, sino también por pequeños cambios que marcan la diferencia en el día a día. Entre ellos, destaca la vuelta de un botón muy útil en la app Calculadora, eliminado en iOS 18 y que ahora regresa para alegría de muchos usuarios.

En iOS 18, la aplicación de Calculadora dio un salto importante con funciones como un historial de operaciones, un conversor integrado muy versátil y un botón específico para borrar números de forma rápida. Sin embargo, esa actualización trajo consigo la desaparición del clásico botón para reiniciar la calculadora —el conocido AC/C— cuando ya habíamos empezado a introducir números. Esta ausencia obligaba a borrar manualmente para comenzar de cero.

Vuelve el botón para reiniciar la calculadora

Hasta iOS 18, la Calculadora del iPhone permitía eliminar dígitos deslizando hacia la izquierda, pero no contaba con un botón visual para hacerlo. Apple lo solucionó añadiendo un nuevo botón de borrado, aunque el cambio vino acompañado de la eliminación del botón AC/C cuando se estaba en medio de una operación. Esto significaba que, si querías empezar de nuevo, el proceso resultaba menos intuitivo.

Con iOS 26, esta limitación llega a su fin. En la última beta, Apple ha reintroducido el botón AC/C incluso cuando ya se han introducido números, de manera que ahora es posible reiniciar la operación con un solo toque. El nuevo botón se sitúa junto al de borrar, lo que facilita realizar ambas acciones de forma rápida y accesible, sin necesidad de recurrir a gestos o métodos alternativos.

Este cambio, aunque pequeño, es un ejemplo de cómo Apple escucha el feedback de sus usuarios y mejora la experiencia en detalles que parecen menores, pero que en el uso diario marcan una gran diferencia. Y no llega solo: en estas últimas betas también se han incorporado otros ajustes interesantes, como nuevos tonos de llamada, optimizaciones en el diseño Liquid Glass para que sea más legible en distintas condiciones de luz y la recuperación de los gestos clásicos para cambiar entre modos en la app Cámara, devolviendo una navegación más fluida y familiar.

En conjunto, iOS 26 se perfila como una actualización que, sin renunciar a grandes novedades visuales y funcionales, cuida los pequeños detalles que hacen que el sistema sea más cómodo, rápido y coherente con la experiencia que esperan los usuarios de iPhone.