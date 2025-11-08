iOS 26.2 convertirá tus recordativos en alarmas: así se podrán configurar

Apple ha lanzado recientemente la primera beta de iOS 26.2 para todos aquellos que formen parte del programa de la compañía. Esta nueva versión, que se lanzará en diciembre, llega con novedades interesantes como un nuevo ajuste de personalización en la pantalla de bloqueo o la Traducción en Tiempo Real para los AirPods, que finalmente estará disponible en la Unión Europea.

Además, esta actualización incluirá otras mejoras muy útiles, como la posibilidad de convertir los recordatorios en alarmas. Es decir, que además de la notificación, aparezca a pantalla completa el título del recordatorio y puedas detenerlo o posponerlo, como si de una alarma se tratase.

Cómo convertir recordatorios en alarmas en iOS 26.2

Esta nueva función será muy fácil de utilizar, ya que estará dentro de la app Recordatorios, como una opción que se encontrará junto a las demás, como la fecha y la hora. Bajo el nombre Urgente, solo tendrás que activar la opción para que la alarma suene a la hora que hayas configurado la tarea en cuestión.

Una vez configurado, a la hora elegida sonará una alarma, pero no de la app Reloj, sino de Recordatorios. Aun así, se parecerá mucho a las alarmas convencionales, ya que aparecerá a pantalla completa con el botón Posponer de color azul y un deslizador para detenerla.

Para ello, solo tendrás que abrir la app Recordatorios y crear uno nuevo. En el botón de información (“i”), deberás configurarlo. Puedes establecer un día y una hora —siendo esta última la parte clave— y, justo debajo de la sección Hora, podrás activar el ajuste llamado Urgente, que es el que hará sonar la alarma.

Por último, hay que tener en cuenta que esta alarma sonará aunque tengas activado un modo de concentración o el modo silencioso, algo muy útil para no perderte ningún recordatorio. Además, estas alarmas no se guardarán en la app Reloj, por lo que tu iPhone no se llenará de múltiples alarmas innecesarias.