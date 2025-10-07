iPadOS 26.1 traerá de vuelta una de sus míticas funciones que fue eliminada

Apple ha lanzado recientemente las segundas betas de iOS y iPadOS 26.1, la cuales han llegado con novedades interesantes como cambios visuales o una nueva forma de detener las alarmas. Pero una de las más importantes la ha traído la versión para el iPad, ya que todo apunta a que volverá una de las míticas funciones que fue eliminada en iPadOS 26 a causa de la llegada del nuevo sistema de ventanas.

Y la mítica función que podría volver es Slide Over, una ventana flotante en la que se podía tener una aplicación para tener una vista de ella mientras había dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Esta ventana flotante fue eliminada en iPadOS 26, pero parece que volverá cuando iPadOS 26.1 como añadido al nuevo sistema de ventanas.

Slide Over podría volver en la versión final de iPadOS 26

Con la llegada de iPadOS 26, Apple estrenó un nuevo y más potente sistema de ventanas para las apps. Eso supuso el adiós a las clásicas opciones de multitarea Split View y Slide Over, una decisión que muchos usuarios —yo incluido— sentimos como un pequeño paso atrás en la experiencia del iPad.

Es cierto que Split View se puede replicar fácilmente con el nuevo sistema, pero Slide Over ofrecía algo único: la posibilidad de abrir y ocultar apps con un simple gesto, sin complicaciones, algo que hasta ahora no tenía sustituto real. Su ausencia se notaba, sobre todo para quienes trabajamos con varias apps a la vez.

Pues bien, con la segunda beta para desarrolladores de iPadOS 26.1, Slide Over está de vuelta. Y lo mejor: funciona perfectamente junto al nuevo sistema de ventanas. Apple ha añadido una nueva opción llamada “Enter Slide Over” dentro del control de tamaño de ventana (el icono verde de la esquina superior izquierda), devolviendo así una función muy querida al iPad.

Al activar esta opción, la ventana se ajusta al tamaño típico de Slide Over, permitiéndote trabajar con otras apps en segundo plano sin ocultarla. Puedes deslizarla a la derecha para esconderla y traerla de vuelta cuando quieras. Además, ahora puedes cambiar su tamaño libremente, algo que antes no era posible.

Eso sí, hay una limitación importante en esta beta 2: solo se permite una app en Slide Over a la vez. En versiones anteriores podías apilar varias y cambiar entre ellas fácilmente. Ojalá Apple lo recupere en próximas betas. Aun así, es una gran noticia para quienes echábamos de menos Slide Over en iPadOS 26.