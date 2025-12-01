Israel veta Android en su cúpula militar: Solo se permitirán iPhones por "motivos de seguridad"

El debate acerca de cuál de los dos sistemas operativos para móviles, Android e iOS, es más seguro, acaba de sumar un nuevo episodio, ya que las Fuerzas de Defensa de Israel o FDI acaban de emitir una orden que impide usar Android a su cúpula militar y que obliga a los militares del alto rango a utilizar iPhones debido a "motivos de seguridad".

Los comandantes de alto rango de las FDI solo podrán usar iPhones para comunicarse

Tal como desvela un reciente informe del medio 'The Jerusalem Post', la Radio del Ejército de Israel emitió un comunicado la semana pasada en el que anuncia que, a partir de ahora, a los comandantes con rango de teniente coronel y superior de las FDI se les permitirá utilizar únicamente iPhone de Apple para sus comunicaciones oficiales.

Según el citado informe, esta decisión tiene como objetivo reducir el riesgo de intrusiones en los teléfonos de los oficiales superiores y esto quiere decir que la cúpula militar de Israel considera que los iPhone son más seguros que los móviles Android.

Asimismo, el medio Israel National News asegura que esta nueva directriz prohíbe el uso de cualquier teléfono móvil militar que no sea un iPhone. Los dispositivos Android estarán permitidos para uso personal, pero estarán prohibidos para "cualquier propósito operativo o de comando".

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir (centro), el Jefe del Comando Sur, el general. Yaniv Asor (derecha) y el jefe de la división de Gaza, el general de brigada Barak Hiram (izq.), en la Franja de Gaza en agosto de 2025 FDI

Esta medida de seguridad llega después de que los funcionarios de seguridad israelíes hayan advertido durante mucho tiempo que los enemigos utilizan plataformas sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para atacar los teléfonos de los soldados y rastrear los movimientos de las tropas. En este sentido, las FDI advirtieron anteriormente que Hamás utilizó WhatsApp para solicitar información a las tropas en la frontera de Gaza, instando a los soldados a reportar mensajes sospechosos a los comandantes.

La inteligencia militar israelí también ha detectado ataques "honeypot" (tarro de miel"), sobre todo en la Operación HeartBreaker, en los que los agentes enemigos se hacían pasar por mujeres en línea para conseguir que el personal militar instalara un malware que les otorgaba acceso a los contactos, las fotografías y los datos de ubicación en tiempo real de los dispositivos de los soldados.