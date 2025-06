Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su consejo a emprendedores: "La única cosa de la que me arrepentiría sería de no intentarlo"

Las historias de superación, de emprendedores hechos a sí mismos y con un origen humilde y no exento de riesgos están muy presentes en nuestros días. Los canales de comunicación son múltiples y eso ayuda a dar a conocer carreras que sirven de inspiración y que tratan de aprovechar los avances para continuar manteniéndose a la vanguardia.

Uno de esos ejemplos lo personifica Jeff Bezos, fundador de la multinacional estadounidense Amazon, que ha ampliado en los últimos tiempos sus servicios con plataformas como Amazon Prime Video, que prevé ampliar el número de anuncios que se muestre a los usuarios del servicio en España.

La inspiración en los albores de Internet

En el momento en que el que Jeff Bezos apostó por el proyecto de Amazon, lo hizo bajo unas condiciones de esas que a la gran mayoría le harían pensar más en el bienestar presente que en la recompensa futura: tenía su empleo estable en Wall Street, llevaba tiempo en el mismo y tenía el reconocimiento de su jefe. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que dar ese paso si no quería lamentarlo en el futuro. Un hombre con raíces en Castilla y León que apostó su futuro al incipiente negocio de internet.

Así lo reconoció el propio Bezos en el año 2001 en una entrevista concedida a la publicación titulada “Academia Estadounidense de los Logros”. Durante la conversación, el magnate cuenta, incluso entre risas, cómo habló con su jefe para trasladarle la decisión que había tomado de abandonar el mundo de las finanzas para apostar por una plataforma que en aquel momento no hacía más que vender libros por internet.

Tras una charla y un paseo de dos horas por Central Park, Bezos confiesa que incluso llegó a convencerle la idea de su jefe de replantearse la decisión, pero luego el apoyo de su mujer y pensar en lo que vería como arrepentimientos a lo largo de su vida cuando tuviera 80 años le hicieron retomar una idea que le llevó incluso a lo más alto de la Lista Forbes en 2017.

La capacidad visionaria que demostró Jeff Bezos en aquella etapa incipiente de la red y los modelos de negocio en línea, le sirvió para no tener que pensar en ese hipotético arrepentimiento que el Bezos en sus últimos años podría haber visto: “Sabía que si fallaba no me arrepentiría de eso, pero sabía que lo único de lo que podría arrepentirme es de no haberlo intentado nunca, y sabía que eso me perseguiría todos los días”, confesó durante su intervención.

Las palabras de Jeff Bezos tienen vigencia todavía hoy en día. En un mundo en el que de forma periódica irrumpen nuevas tecnologías, nuevas plataformas o procesos que modernizan aspectos cotidianos, en ocasiones solo el miedo separa de una decisión que puede cambiar una vida.