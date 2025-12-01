Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, sobre algunas decisiones de la compañía: "Muchas veces me pregunto si eso lo hubiera hecho Steve Jobs"

Steve Jobs ha sido y será uno de los CEOs más importantes no solo de Apple, sino de toda la industria tecnológica, por su carisma, por entender mejor que nadie las necesidades de las personas y por los productos que lanzó, como el primer iPhone, un dispositivo que cambió la tecnología tal y como la conocemos. Dejó tanta huella que, catorce años después, muchos siguen preguntándose qué habría hecho él ante algunos movimientos de Apple.

Y eso era precisamente lo que Jobs no quería. Durante la transición en la que Tim Cook se convirtió en el nuevo CEO de la compañía, Steve Jobs dejó claro que no quería que las decisiones se tomaran pensando en lo que él hubiera hecho. Esa directriz se ha cumplido durante estos catorce años, ya que hay cosas que, seguramente, bajo su mando no se habrían hecho y sin embargo se han hecho, respetando así su voluntad.

Sin embargo, a una de las personas a las que más le cuesta evitar pensar en qué hubiera hecho Steve Jobs es Jony Ive, exjefe de diseño de Apple y padre de algunos de los dispositivos más importantes de la compañía, como el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad o el Apple Watch. En una reciente entrevista, Ive recordó a Jobs con motivo del que habría sido su 70 cumpleaños.

A Jony Ive le cuesta olvidar la figura de Steve Jobs como CEO

Aunque la entrevista de Jony Ive es de hace algunos años, lo que dijo en ella es tremendamente interesante. Una de las cosas que reconoce es que le cuesta olvidar aquella directriz que Jobs les dio cuando dejó de ser CEO. El exjefe de diseño de Apple afirma que todavía se pregunta en ocasiones “qué haría Steve”cuando Apple realiza ciertos movimientos.

Además, también habló sobre su colaboración con Jobs y elogió que fuera tan exigente, porque “si tienes una visión tan clara y tan pura para crear algo nuevo, si de verdad quieres desarrollarlo y llevarlo a cabo, no puedes quedarte en un simple ‘bueno, aquí hay una idea’. Hay que ir más allá, comprometerte con ella y empujarla hasta que se convierta en algo real”.

Por último, y no menos interesante, Ive admitió que teme la tecnología que él mismo ayudó a crear, ya que cree que “interfiere en la creatividad humana”. También expresó su preocupación por la inteligencia artificial, pese a haber acabado trabajando con Sam Altman y OpenAI en un dispositivo basado en dicha tecnología que, tras meses desde el anuncio de la colaboración, ya tendría su primer prototipo.