'Landman', del creador de 'Yellowstone', pone fecha a su segunda temporada con un breve teaser

Paramount+, y en nuestras fronteras SkyShowtime, puede presumir de tener en nómina a uno de los creativos más en forma del panorama televisivo actual, un Taylor Sheridan que fue el responsable de la exitosa Yellowstone, pese a esa irregular tanda final de episodios, pero al quien también le debemos otras como Tulsa King, con nueva temporada en breve, Mayor of Kingstown, Lioness o Landman, entre alguna otra.

Precisamente esta última, la protagonizada por Billy Bob Thornton, es la que nos interesa ahora, pues aunque sabíamos desde hace mucho que iba a tener segunda temporada desconocíamos hasta ahora cuándo iba a llegar, pero todavía quedan unos meses para poder disfrutarla.

Temporada 2 de 'Landman'

Paramount+ ha anunciado que Landman regresará el domingo 16 de noviembre, prácticamente un año después del estreno de su primera tanda de episodios, que debutaron en los servicios de streaming el 17 también de noviembre de 2024.

Landman fue renovada oficialmente en marzo, después de convertirse en una de las series originales más vistas en televisión y alcanzar 35 millones de visualizaciones globales en su primera temporada. Sheridan cocrea la serie junto a Christian Wallace, autor del pódcast Boomtown en el que se inspira la historia.

En el reparto repiten Ali Larter como la exesposa de Tommy, Jacob Lofland y Michelle Randolph como sus hijos Cooper y Ainsley, además de Andy Garcia, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan y Demi Moore. La gran novedad de la segunda temporada es la incorporación de Sam Elliott, que ya trabajó con Sheridan en 1883.

Un negocio crudo

La ficción, número uno histórico entre las originales del servicio de streaming, está ambientada en los llamados boomtowns de Texas Occidental y presenta un retrato contemporáneo de la fiebre del petróleo, con historias que oscilan entre los trabajadores de los yacimientos y los multimillonarios que buscan fortuna en un negocio que está reconfigurando el clima, la economía y la geopolítica.

Thornton interpreta a Tommy Norris, un intermediario especializado en derechos de perforación y ejecutivo de nivel medio en una compañía petrolera texana que, en plena bonanza sin precedentes, debe lidiar con la volátil política de los campos petrolíferos, duras negociaciones y criminales violentos que amenazan su vida laboral y familiar.