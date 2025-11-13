LEGAMI acelera su expansión en España: la cadena italiana continuará abriendo tiendas en el país

LEGAMI continúa reforzando su presencia en España. La marca italiana de boutiques (no solo tiendas) con papelería, regalos y accesorios creativos celebró una reunión el pasado miércoles, 12 de noviembre, en el Centro Comercial Plaza Norte 2. En ella, los principales responsables de su expansión internacional nos anticiparon sus planes futuros y valoraron el desempeño del negocio en el pasado año fiscal, ya cerrado en Italia.

La compañía llegó a España en 2018. Desde entonces ha consolidado su presencia con cuatro boutiques en Madrid, como a la que hemos acudido, pero también cuenta con otra Barcelona. Además, dispone de más de 120 córneres en todo el país.

España, un mercado clave para la marca

Algunas de las bombilla de la boutique Pablo Hernando

LEGAMI es una marca italiana que vende un sinfín de productos. Tiene en oferta desde agendas animadas, hasta paraguas, peluches, tote bags, lámparas con mensajes positivos, lámparas de lava, productos de belleza y hasta maletas o kits de viaje. Básicamente en sus boutiques se puede encontrar casi cualquier cosa, que se diferencian en 17 categorías, como 'Home, Sweet Home' (productos para el hogar) o 'Partners in Style' (moda).

Varios de los stands de LEGAMI en Plaza Norte 2 Pablo Hernando

En nuestro caso, acudimos a su boutique del Centro Comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes, donde se celebró una pequeña reunión junto a sus principales responsables internacionales. Dicho punto de venta abrió en abril de 2025, pero solo es uno de los que la compañía tiene en España, ya que también hay otros repartidos por todo el país, y a finales de año abrirá otro en el Centro Comercial La Gavia.

En cuanto a los resultados económicos, LEGAMI cerró el año fiscal de 2024 (en Italia el año fiscal de 2024 cerró en marzo de 2024) con más de 245 millones de euros en ingresos, un margen EBITDA superior a los 50 millones y un beneficio neto de más de 44 millones, lo que supone un crecimiento del 73% respecto a 2025. Asimismo, las previsiones para el año fiscal de 2025 resultan positivas, puesto que la marca prevé alcanzar más de 300 millones de euros en ingresos en el año fiscal 2025, con más del 50% fuera de Italia.

Massimo Dell'Acqua en su intervención Pablo Hernando

Precisamente los comercios fuera de Italia se han convertido en elementales, especialmente España. Así lo señaló Massimo Dell'Acqua, Managing Director de la compañía: "España se ha convertido en uno de los pilares más importantes de nuestra estrategia internacional. Es un mercado que comparte la sensibilidad y el optimismo que definen el ADN de LEGAMI, y donde sentimos una conexión especial con las personas".