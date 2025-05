Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, análisis: el MacBook para los que no quieren un MacBook

Reconozcámoslo: durante años, si buscabas un portátil para trabajar que combinara diseño prémium, materiales de primera, un rendimiento solvente y, sobre todo, una experiencia de usuario exquisita en aspectos como el teclado o el trackpad, la recomendación casi automática te llevaba al ecosistema Apple y sus MacBook. Lenovo, con su mítica familia ThinkPad, siempre ha sido el rey indiscutible en el mundo empresarial de Windows, pero con una estética mucho más sobria, funcional y, seamos sinceros, alejada del minimalismo de Cupertino. Hasta ahora. Porque Lenovo ha decidido lanzar un órdago con un producto que rompe moldes dentro de su propia casa: el ThinkPad X9 Aura Edition. Un portátil que he tenido la suerte de probar a fondo durante el último mes y que me ha dejado una sensación clara: es el ThinkPad que enamorará a los que siempre miraron de reojo a los MacBook pero no querían (o podían) dar el salto a macOS.

Desde que Lenovo lo presentó, este X9 Aura Edition generó curiosidad. ¿Un ThinkPad sin el icónico TrackPoint rojo? ¿Con un diseño metálico estilizado y un trackpad minimalista? ¿Renunciando a parte de la conectividad clásica en favor de un concepto diferente? Sonaba a experimento arriesgado, a un intento de atraer a un público diferente, quizás más joven o más centrado en el diseño, sin perder la esencia de calidad y fiabilidad que caracteriza a la familia ThinkPad. Y después de este mes de uso intensivo, puedo decir que el experimento, desde mi punto de vista, ha salido francamente bien.

Este portátil no es solo una cara bonita (que lo es, y mucho). Es un equipo potente gracias a los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 2, con una pantalla OLED que es una auténtica maravilla, un teclado que es una delicia para escribir durante horas y un trackpad háptico que, por fin, planta cara sin complejos al de los MacBook. Todo ello envuelto en un chasis ligero y con la robustez esperada de un ThinkPad. ¿Es perfecto? No, como veremos, tiene sus matices. ¿Es el portátil Windows que más me ha recordado a la experiencia premium de un MacBook Pro sin renunciar a las ventajas de Windows? Sí, sin duda.

Precio del Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition y dónde comprarlo

En España, el X9 Aura Edition está disponible a partir de 1898 euros a través de la tienda online oficial de Lenovo. La configuración que he tenido la oportunidad de probar a lo largo de las últimas semanas tiene un precio que asciende a los 2418 euros.

Rompiendo moldes: un ThinkPad con alma de ultrabook

La cubierta exterior del Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition Christian Collado Difoosion

Lo primero que llama la atención del X9 Aura Edition es su estética. Olvídate del clásico diseño negro mate y algo tosco de los ThinkPad tradicionales. Este portátil hace gala de un minimalismo elegante con un chasis unibody construido en aluminio reciclado (hasta un 50% en tapa, base y marco del teclado) en un atractivo color gris pizarra. Es fino (solo 12,9 mm en su parte más delgada, aunque el "Engine Hub" añade algo más) y ligero (menos de 1,4 kg), lo que lo hace tremendamente portátil para ser un equipo de 15,3 pulgadas. Tanto es así, que he podido llevar el equipo conmigo en viajes en las mismas fundas y mochilas donde normalmente llevaba portátiles de 13 pulgadas.

La construcción se siente sólida y robusta, como cabe esperar de un ThinkPad. Ha pasado las pruebas de certificación militar MIL-STD 810H, así que puedes estar tranquilo si le das un trote exigente. Pero donde realmente rompe con la tradición es en varios elementos clave. El más obvio: adiós al TrackPoint, ese pequeño joystick rojo incrustado en el teclado que era seña de identidad de la familia. Entiendo que los puristas de ThinkPad puedan rasgarse las vestiduras, pero en mi opinión, su eliminación contribuye a un diseño más limpio y moderno, adaptado a usuarios que quizás nunca llegaron a acostumbrarse a él.

El portátil, abierto a todo lo que permite la bisagra Christian Collado Difoosion

Otro elemento diferenciador es el llamado "Engine Hub". Se trata de una barra situada en la parte inferior trasera del portátil que alberga los componentes críticos y, curiosamente, la mayoría de los puertos de conexión. En ella encontramos dos puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 4 / USB 4 (uno a cada lado, ¡bien!), un puerto USB-A 3.2 Gen 2 (siempre útil), una salida HDMI 2.1 y el conector de auriculares/micrófono de 3,5 mm.

Esta barra también integra gran parte del sistema de refrigeración, con amplias rejillas de ventilación. Es una solución de diseño original que permite mantener el cuerpo principal del portátil más delgado y quizás optimizar el flujo de aire. En la práctica, no he notado que sea incómodo y los puertos son accesibles, aunque la concentración en la parte trasera puede no gustar a todo el mundo. La parte inferior del portátil, por cierto, tiene una textura acanalada que mejora el agarre y le da otro toque distintivo.

La parte inferior, con el "Engine Hub" bien reconocible Christian Collado Difoosion

Un detalle importante es la facilidad de reparación. Aunque el diseño es muy estilizado, Lenovo asegura que la tapa inferior se retira fácilmente con solo cuatro tornillos cautivos, dando acceso directo a componentes clave como la batería o la unidad SSD M.2 para posibles reemplazos o actualizaciones. Un punto muy a favor en la era de los portátiles ultradelgados y sellados.

En resumen, el X9 Aura Edition es un ThinkPad que no parece un ThinkPad "clásico", y eso, para mí, es una virtud. Adopta un lenguaje de diseño mucho más cercano a lo que vemos en ultraportátiles premium modernos, con una clara inspiración en la elegancia minimalista de los MacBook, pero manteniendo la promesa de durabilidad y calidad de construcción de Lenovo. Es un portátil que da gusto ver y tocar.

Pantalla OLED táctil para dominarlos a todos

La pantalla, el punto más fuerte del ThinkPad X9 Aura Edition Christian Collado Difoosion

Si el diseño enamora, la pantalla directamente hipnotiza. Este es, sin lugar a dudas, el punto más fuerte del X9 Aura Edition y donde realmente marca diferencias con casi cualquier portátil del mercado, incluyendo los MacBook Pro.

Hablamos de un panel OLED de 15,3 pulgadas con una resolución 2.8K (2880 x 1800 píxeles). La calidad de imagen es, sencillamente, espectacular. Los negros son perfectos (tiene certificación HDR True Black 600 ), el contraste es infinito y la reproducción del color es exquisita, cubriendo el 100% del espacio de color DCI-P3. Ver contenido multimedia, especialmente películas o series compatibles con Dolby Vision, es una auténtica gozada. Los colores vibran, las imágenes tienen una profundidad increíble... me temo que es de las mejores pantallas en un equipo portátil que existen en el mercado a día de hoy.

El brillo máximo alcanza los 500 nits, una cifra excelente que, junto con el tratamientos antirreflejos, permite usar el portátil en exteriores o entornos muy iluminados sin demasiados problemas. He trabajado con él en terrazas soleadas y, aunque los reflejos nunca desaparecen del todo en pantallas brillantes, la visibilidad era más que aceptable, superando claramente a la de muchos otros portátiles.

La fluidez también está garantizada gracias a una tasa de refresco variable (VRR) que va de 30 a 120 Hz. El sistema ajusta automáticamente la frecuencia para ahorrar batería cuando no es necesaria la máxima fluidez, pero la sube a 120 Hz al hacer scroll, mover ventanas o jugar, ofreciendo una sensación de suavidad exquisita.

Y la guinda del pastel, lo que para mí lo diferencia radicalmente de la competencia de Apple, es que ¡la pantalla es táctil! (opcionalmente, pero nuestra unidad de prueba la incluía). Poder interactuar directamente con el panel en Windows 11 añade una capa de versatilidad enorme, ya sea para navegar rápidamente, hacer zoom en fotos, firmar documentos o usar aplicaciones creativas. Es algo que sigo sin entender por qué Apple se resiste a implementar en sus portátiles, y que aquí suma muchísimos puntos. La pantalla cuenta además con protección antirreflejos y antihuellas, aunque como toda pantalla táctil, los dedos acaban dejando marca.

Teclado y trackpad háptico: por primera vez, no echo de menos el trackpad del MacBook

Tanto el teclado como el trackpad ofrecen una de las mejores experiencias que hayamos probado hasta la fecha Christian Collado Difoosion

Si eres usuario de ThinkPad, sabes que sus teclados son legendarios. Son el estándar de oro en comodidad, tacto y precisión para escribir durante horas. La buena noticia es que, a pesar del rediseño y la ausencia del TrackPoint, el X9 Aura Edition mantiene intacta esa excelencia.

El teclado ha sido rediseñado, pero conserva las señas de identidad de la familia: un recorrido generoso para ser un portátil delgado (1,35 mm ), una respuesta táctil precisa y satisfactoria, y la clásica resistencia a salpicaduras. Escribir en este teclado es una auténtica delicia. Las teclas tienen el tamaño y la separación perfectas, la pulsación es cómoda y silenciosa, y la fatiga al teclear durante horas es mínima.

Cuenta con retroiluminación LED y la útil fila de teclas de función multimedia. Como novedad, incluye una tecla dedicada para Copilot, el asistente de IA de Microsoft, para un acceso rápido. Sinceramente, es uno de los mejores teclados que he probado nunca en un portátil, sin más.

Pero la gran sorpresa, y donde Lenovo planta cara directamente a Apple, es en el trackpad. Adiós a los botones físicos separados. El X9 Aura Edition apuesta por un gran trackpad háptico de cristal (80 x 135 mm). Y es, sencillamente, espectacular. La tecnología háptica simula la sensación de clic mediante pequeñas vibraciones, permitiendo hacer clic en cualquier parte de la superficie con la misma respuesta.

La precisión es milimétrica, la superficie de cristal desliza de maravilla y, lo más importante, la respuesta háptica está al nivel de los mejores trackpads Force Touch de los MacBook. Es la primera vez que uso un trackpad en Windows que me ofrece una sensación tan sólida, precisa y satisfactoria como la de Apple (HUAWEI se había acercado con su MateBook Pro, pero este Lenovo lo supera). Los gestos multitáctiles de Windows 11 funcionan a la perfección. Es, sin duda, el mejor trackpad que he probado en un portátil Windows hasta la fecha. Lenovo ha hecho un trabajo soberbio aquí.

Potencia Ultra (y silenciosa) para el día a día

El ínfimo grosor del Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition Christian Collado Difoosion

En el corazón del X9 Aura Edition laten los nuevos procesadores Intel Core Ultra (Series 2), con certificación Evo Edition. Nuestra unidad montaba un Core Ultra 7 (el modelo 268V), un chip de alta eficiencia construido para ofrecer un gran rendimiento en portátiles finos y ligeros, optimizado para tareas de IA gracias a su motor NPU 4.0 dedicado (hasta 48 TOPS). La memoria RAM puede llegar hasta los 32 GB LPDDR5x soldados, y el almacenamiento es un SSD M.2 2242 de hasta 2 TB (la unidad que he probado cuenta con 1 TB de SSD).

¿Cómo se traduce esto en rendimiento real? Pues en una experiencia rapidísima y tremendamente fluida para todo tipo de tareas. Ofimática, navegación web con decenas de pestañas, edición de fotos, multitarea intensiva... el X9 Aura Edition puede con todo sin despeinarse. El sistema arranca en segundos, las aplicaciones se abren al instante y todo se siente ágil.

La gráfica integrada Intel Arc supone un salto importante respecto a las integradas de generaciones anteriores. No convierte al X9 en un portátil gaming de alta gama, pero sí le permite defenderse muy bien en tareas de creación de contenido (edición de vídeo 4K, diseño gráfico) y ejecutar juegos modernos con ajustes medios o bajos a tasas de fotogramas decentes.

Un punto importante es la gestión térmica. El diseño del "Engine Hub" con sus amplias rejillas parece funcionar bien en general. En tareas normales, el portátil es prácticamente inaudible y se mantiene fresco. Sin embargo, bajo cargas de trabajo muy intensas y prolongadas (renderizado de vídeo, juegos exigentes), sí he notado que la zona del Engine Hub puede calentarse de forma notable, y los ventiladores se hacen oír, aunque sin llegar a ser molestos. No es el portátil más fresco bajo estrés, pero mantiene el rendimiento de forma estable.

La certificación Intel Evo Edition asegura, además, otros beneficios como una activación instantánea desde el modo suspensión, conectividad de última generación (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 ) y una buena duración de batería, como veremos más adelante.

Windows 11 con "Aura": el software inteligente que suma puntos

Software del Lenovo ThinkPad X9 Christian Collado Difoosion

El X9 Aura Edition viene con Windows 11 Pro preinstalado, pero Lenovo no se limita a ofrecer el sistema operativo de Microsoft sin más. La denominación "Aura Edition" implica una serie de funciones y servicios inteligentes añadidos que buscan personalizar y mejorar la experiencia de usuario, aprovechando también las capacidades de IA de los nuevos procesadores Intel Core Ultra.

La pieza central son los Aura Edition Smart Modes, accesibles rápidamente pulsando F9 para desplegar un widget o a través de la aplicación Lenovo Vantage. Estos modos adaptan diferentes parámetros del sistema según la tarea que estemos realizando:

Shield: enfocado en la privacidad, con alertas, protección de pantalla y activación automática de VPN en redes Wi-Fi públicas.

Attention: un modo concentración que silencia notificaciones y bloquea webs que nos distraigan durante un tiempo determinado.

Collaboration: optimiza la experiencia en videollamadas con mejoras de imagen en baja luz, presentador virtual o desenfoque de fondo.

Wellness: cuida de nuestra salud con avisos para proteger la vista y corregir la postura, recordándonos tomar descansos.

Power: los clásicos modos de energía (ahorro, adaptativo, rendimiento) para priorizar batería o potencia.

Estos modos son personalizables y, en la práctica, resultan bastante útiles para adaptar el comportamiento del portátil a nuestras necesidades de forma rápida y sencilla, sin tener que bucear por los ajustes de Windows.

Además, la Aura Edition incluye Smart Care, que ofrece acceso prioritario a soporte técnico real de Lenovo (chat, teléfono e incluso asistencia in situ), y Smart Share, que utiliza la tecnología Intel Unison para facilitar la conexión y transferencia de archivos (especialmente fotos) entre el portátil y nuestro smartphone (Android o iOS) con solo acercar el teléfono al borde de la pantalla. He probado esta última función y, aunque requiere instalar la app Intel Unison en ambos dispositivos, funciona sorprendentemente bien para pasar fotos rápidamente.

Finalmente, la inclusión de la tecla Copilot dedicada nos da acceso instantáneo a las funciones de IA de Microsoft integradas en Windows 11, aprovechando la NPU del procesador Intel Core Ultra.

Sonido, webcam y batería: cumpliendo con nota alta

La "I" de ThinkPad se ilumina de color rojo cuando el equipo está encendido Christian Collado Difoosion

Hay tres apartados más que merecen mención y donde el X9 Aura Edition también rinde a un nivel excelente. Primero, el sonido. Los altavoces estéreo (2 x 2 W) compatibles con Dolby Atmos ofrecen una calidad de audio sorprendente para un portátil tan delgado. El sonido es claro, potente, con buena separación estéreo e incluso una presencia de bajos más que decente. Ver películas o escuchar música directamente desde los altavoces del portátil es una experiencia muy disfrutable, muy por encima de la media en portátiles Windows.

Segundo, la webcam. Lenovo ha montado un sensor de hasta 8 megapíxeles de resolución con infrarrojos (para Windows Hello) y obturador de privacidad electrónico (E-shutter). La calidad de imagen en videollamadas es francamente buena. Ofrece una imagen nítida, con buenos colores y buen rendimiento incluso en condiciones de luz no ideales. Supera con creces a las típicas webcams 720p o 1080p de muchos portátiles y se acerca a la calidad de las que montan los MacBook más recientes. Un punto muy importante para quienes pasan horas en reuniones o videoconferencias.

Tercero, la batería. Con una capacidad integrada de 80 Wh, la autonomía es otro de sus puntos fuertes. Aunque quizás no bate récords absolutos frente a otros portátiles con los mismos chips Intel Core Ultra Series 2, en mi experiencia durante este mes de uso, la batería aguanta sin problemas una jornada laboral completa de 8-9 horas de uso mixto (navegación, ofimática, videollamadas, multimedia) e incluso más si optimizamos el brillo y usamos los modos de ahorro. Es una autonomía muy sólida que te permite olvidarte del cargador durante el día.

Hablando del cargador, viene incluido uno compacto y eficiente basado en tecnología GaN (nitruro de galio), que permite una carga rápida y ocupa muy poco espacio.

Conclusión: el "MacBook Killer" que muchos esperaban

El portátil Windows que puede sustituir a tu MacBook Christian Collado Difoosion

Llegamos al final de este análisis, y toca mojarse. ¿Es el Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition el portátil definitivo para profesionales y creativos que usan Windows? Quizás "definitivo" sea mucho decir, pero sin duda es uno de los mejores portátiles que he probado en mucho tiempo y una de las alternativas más sólidas y atractivas al MacBook Pro para aquellos que prefieren o necesitan el ecosistema de Microsoft.

Lenovo ha arriesgado rompiendo con algunos de los elementos más icónicos de la familia ThinkPad (adiós, TrackPoint), pero lo ha hecho para crear un producto con un diseño exquisito, moderno y tremendamente atractivo, construido con materiales premium y la robustez esperada.

La pantalla OLED 2.8K táctil de 15,3 pulgadas es, sencillamente, la mejor que he visto en un portátil Windows. Es una auténtica delicia para trabajar, consumir contenido y crear.

El teclado mantiene la excelencia legendaria de los ThinkPad, y el nuevo trackpad háptico es, por fin, un rival a la altura del de los MacBook, ofreciendo una precisión y una respuesta espectaculares.

El rendimiento gracias a los nuevos Intel Core Ultra Series 2 es excelente para la mayoría de tareas, la batería cumple con nota para aguantar la jornada laboral, el sonido es magnífico y la webcam de alta resolución es ideal para el trabajo híbrido. Si a esto le sumamos los extras inteligentes de la Aura Edition, tenemos un paquete increíblemente completo y pulido.

¿Pegas? Quizás el precio (aunque posicionándose por debajo del X1 Carbon, no es barato), el ligero calentamiento bajo cargas muy intensas o la configuración de almacenamiento base algo escasa en algunos mercados. Y para los puristas de ThinkPad, la ausencia del TrackPoint puede ser vista como un sacrilegio.

Pero obviando esos detalles, el Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition es un portátil sobresaliente. Un equipo que combina lo mejor de dos mundos: la fiabilidad y el enfoque profesional de ThinkPad con un diseño y una experiencia de usuario prémium que rivalizan (y en aspectos como la pantalla táctil, superan) a los MacBook Pro. Es, sin duda, el MacBook para los que no quieren un MacBook. Si buscas lo mejor de lo mejor en portátiles Windows para trabajar y disfrutar, y valoras tanto el diseño como la funcionalidad, este X9 Aura Edition debería estar en lo más alto de tu lista.