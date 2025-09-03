Esta inesperada teoría revelaría la verdad sobre la pérdida del brazo de Furiosa en 'Mad Max'

Es cierto que la película de Furiosa, que expande la saga de Mad Max, reveló que la guerrera que da nombre a Anya Taylor-Joy se arrancó el brazo, pero una teoría interesante sugiere que recibió ayuda de un personaje sorprendente. Furiosa es el primer spin-off de la longeva franquicia cinematográfica que recibió luz verde tras Fury Road.

Sin embargo, la precuela tardó tanto en concretarse que Charlize Theron no fue elegida para interpretar a Furiosa, con Anya Taylor-Joy como sucesora. A pesar de las excelentes críticas que recibió, Furiosa fue un absoluto fracaso de taquilla, apenas recuperando su presupuesto de producción con una recaudación de 174 millones de dólares.

Anya Taylor-Joy toma el relevo de Charlize Theron

Es evidente que el spin-off no tuvo el mismo reconocimiento que Fury Road, pero es una película destinada a envejecer con éxito. Algo que los espectadores sabían sobre Furiosa era que respondería a preguntas clave sobre su pasado, incluyendo cómo perdió su brazo. Fury Road ni siquiera lo insinuó, pero la precuela convierte la pérdida del brazo de Furiosa en un punto importante de la trama.

El momento en sí involucra a Furiosa y a su interés amoroso Jack, siendo capturados por las fuerzas de Dementus. En venganza por el fracaso de su último plan, el personaje de Chris Hemsworth encadena a Furiosa por el brazo herido mientras la obliga a presenciar cómo arrastran a Jack a la muerte.

Cuando Dementus va a ver cómo está Furiosa, solo encuentra su miembro amputado aún sujeto a la cadena. Esto implica que Furiosa se arrancó el brazo, pero una teoría sugiere que el Sr. Harley, uno de los secuaces de Dementus, le cortó el brazo para ayudarla a escapar. Al observar la escena con detenimiento, parece que este razonamiento tiene cierto sentido.

Por ejemplo, el Sr. Harley se muestra extrañamente tierno al tratar la herida de Furiosa. Asimismo, cuando le ordenan que cuelgue a Furiosa de su brazo herido, él se niega. Una buena parte del público sí que argumenta que el filme de Furiosa podría cuestionar la lógica de que Harley sea un héroe secreto, considerando que solo tiene una línea de diálogo y es en gran medida un personaje secundario.

Todo esto podría ser simplemente una conveniente teoría que selecciona cuidadosamente ciertas tomas de reacción para imponer una narrativa. Es totalmente posible, pero teniendo en cuenta la atención al detalle que tuvo el filme, si el público percibió cierto acercamiento del Sr. Harley, probablemente era algo intencional.