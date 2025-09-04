Valor, y al taxi: la comedia taurina 'La suerte' se estrenará en Disney+ en octubre

Especiales, documentales y alguna que otra película con muchos años a sus espaldas sí que tenemos, pero series sobre el toreo no es que abunden, precisamente. Y aunque entendemos el porqué, es curioso que algo tan nuestro no esté mejor tratado en la pequeña pantalla.

Eso sí, admitimos que si es con humor, mejor, y eso será lo que nos ofrezca próximamente una de las nuevas series exclusivas de Disney+, una La suerte. Una serie de casualidades que ya tiene fecha de estreno en la plataforma.

La cita está marcada para el 8 de octubre de 2025, día en el que llegarán sus seis episodios de unos 30 minutos cada uno. La producción ha sido rodada en distintas localizaciones de Madrid, Toledo, Zaragoza, Málaga y Benidorm, y promete ser una road movie muy particular, con un tono cómico que se sirve de la tauromaquia como telón de fondo para hablar de lo que de verdad le interesa: la amistad, la convivencia y el choque de mundos opuestos.

De todo se aprende

La trama arranca con David, un joven opositor que complementa sus estudios trabajando ocasionalmente como taxista. Una noche, en plena carrera contrarreloj al hospital, acaba salvando al chófer de una cuadrilla taurina. Ese encuentro fortuito le abre la puerta a un nuevo trabajo: convertirse en conductor privado de Maestro, un legendario matador que sigue recorriendo España de punta a punta. Lo que comienza como un empleo provisional pronto se transforma en un viaje vital que marcará a ambos.

A través de ese periplo, David descubre un universo desconocido para él, repleto de supersticiones, desafíos y rituales propios de un oficio en crisis. Para Maestro, el muchacho representa la suerte que siempre ha perseguido; para David, la relación con ese torero de otra época supondrá un aprendizaje inesperado y decisivo en su destino.

Pero, ¿hay toros?

Los responsables de la serie, Paco Plaza y Pablo Guerrero, han dejado claro que La suerteno pretende ser una defensa de la fiesta nacional. De hecho, no incluye ni una sola imagen de un festejo taurino. Lo que busca es retratar la colisión entre dos mundos aparentemente irreconciliables: lo antiguo y lo moderno, la preservación de las tradiciones y la necesidad de dejarlas atrás, el respeto mutuo pese a las diferencias.