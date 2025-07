Mucho antes de 'Pobres criaturas', esta miniserie de solo cuatro capítulos ya se atrevió a rebelarse contra todo y todos

Esta serie llegó a Netflix en 2020 casi sin hacer ruido, pero tardó muy poco en empezar a correr de boca en boca hasta llegar a medio mundo. Rodada en Berlín, hablada en yidis y dirigida por Maria Schrader, la serie tenía todo lo que no suele tener un bombazo... y aun así lo fue. Creada por Anna Winger y Alexa Karolinski, no necesitó grandes campañas ni giros espectaculares para convertirse en una de las series más aplaudidas de la plataforma, y no solo eso: también una de las más valientes por su retrato de la comunidad judía.

La serie fue un fenómeno inmediato: nominada a los Emmy y Globos de Oro, aclamada por la crítica (a día de hoy, todavía mantiene un espectacular 96% de aprobación en la web de reseñas Rotten Tomatoes) y con una media de 8/10 en IMDb y 7,2/10 en FilmAffinity. Además, en esta plataforma aparece en su ranking de mejores miniseries de la historia de la TV. Vamos, una ovación global para una historia que no se parece a nada que hayas visto. Como curiosidad, te diremos que los tirabuzones que llevan los hombres eran postizos, los sombreros tradicionales estaban hechos con piel sintética y la mismísima Deborah Feldman, la autora de las memorias originales, se coló en un capítulo como quien no quiere la cosa.

Lo arriesgó todo para dejar atrás su mundo: una comunidad judía ultraortodoxa en pleno Brooklyn

La miniserie cuenta la historia de Esty Shapiro (Shira Haas), una joven de 19 años criada en la estricta comunidad judía ultraortodoxa Satmar de Williamsburg, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Desde pequeña, Esty ha vivido bajo reglas rígidas que definen cada aspecto de su vida, especialmente el papel de la mujer, limitada al hogar y la familia. Tras un matrimonio arreglado que no cumple sus expectativas y sintiéndose cada vez más asfixiada por las normas de su entorno, Esty toma una decisión radical: en pleno Sabbath, huye a Berlín en busca de una vida diferente, donde pueda explorar su identidad y perseguir sus propios sueños. El sitio no es aleatorio, en esa ciudad vive su madre, quien también abandonó la comunidad años atrás.

En su nueva vida en Berlín, Esty se enfrenta a una sociedad completamente distinta, llena de desafíos y oportunidades. Allí conoce a un grupo de jóvenes músicos que la ayudan a descubrir nuevas formas de libertad y autoexpresión, mientras lidia con las dudas sobre su futuro y el peso de su pasado. De hecho, no se librará tan fácilmente de su esposo Yanky, quien viaja a Alemania enviado por el rabino de la comunidad para buscarla y convencerla de regresar, especialmente tras enterarse de algo muy sorprendente (no te haremos spoiler). La serie alterna entre flashbacks de su vida en la comunidad ultraortodoxa y su proceso de adaptación en Berlín, mostrando el contraste entre dos mundos opuestos y la complicada búsqueda de independencia de Etsy, decidida a encontrar su propio lugar en el mundo.

Si hace cinco años estabas medianamente enterado de las series que triunfaban en streaming, es casi imposible que no sepas de la existencia de 'Unorthodox'. Puede que a priori no sea lo que buscas, pero créeme: te va a enganchar, a sorprender y a emocionar a partes iguales. Tiene 4 capítulos de unos 54 minutos de duración, por lo que en una sola tarde de maratón en Netflix está más que ventilada.