Nada de eliminarlo: Apple simplificará el Control de cámara el año que viene

Recientemente conocíamos a través de un rumor que Apple podría eliminar el Control de Cámara el año que viene por una supuesta falta de adopción por parte de los usuarios y querer reducir costes. La eliminación de algo tan nuevo no sería extraño por parte de Apple, pues ya lo ha hecho en el pasado con elementos como la Touch Bar en los Mac o el 3D Touch en los iPhone.

Sin embargo, parece que no será así. Una nueva filtración, esta vez por parte de un filtrador más confiable, asegura que lo que haría la compañía en la serie iPhone 18, que llegaría en septiembre del año que viene sin el modelo estándar, es simplificar el Control de cámara porque, al fin y al cabo, la mayoría de usuarios sólo lo usa como acceso directo.

Un Control de cámara simplificado

De acuerdo a la publicación realizada por Instant Digital en su cuenta personal de Weibo, los módulos sensibles a la presión del nuevo Camera Control del iPhone 18 todavía se encuentran en fase de pruebas. Sin embargo, Apple habría decidido eliminar el sensor capacitivo del diseño actual de doble sensor y apostar únicamente por la detección de presión para cubrir todas las funciones del botón.

El actual botón Camera Control del iPhone 16 combina sensores capacitivos y de presión bajo una superficie de cristal de zafiro. La capa capacitiva reconoce gestos táctiles, mientras que el sensor de fuerza distingue diferentes niveles de presión para toques, pulsaciones o deslizamientos. Según Instant Digital, Apple seguiría ahora un enfoque similar al de modelos como el OPPO X8 Ultra o el vivo X200 Ultra, donde únicamente los sensores de presión identifican tanto toques ligeros como pulsaciones firmes.

La filtración apunta a que el cambio responde a motivos de costes, ya que la solución actual resulta “realmente muy cara” para Apple y está generando reparaciones posventa costosas. Esto estaría creando una “presión interna significativa” en la compañía, especialmente porque aún no se han desplegado por completo todas las funciones de Visual Intelligence, lo que limita el valor percibido del botón.

Instant Digital, con un historial fiable de filtraciones, señala que esta información desmiente otro informe en Weibo que aseguraba que Apple eliminaría el Camera Control del iPhone 18 por baja interacción de los usuarios. Su retirada habría sido un giro inesperado, teniendo en cuenta que Apple debutó este botón en la serie iPhone 16 el año pasado.