La Navidad de Lowi viene cargada de regalos: hasta el doble de fibra, 100 GB extra y sorteos con premios

La Navidad ya ha llegado a Lowi. La operadora low-cost de Vodafone ha anunciado mejoras a varios niveles. Por un lado, se mejorará la velocidad de fibra; también se aumentarán los GB extras asociados a la contratación de Lowi TV y, además, se han presentado los tradicionales sorteos y ventajas de diciembre.

Estas ventajas resultan totalmente gratuitas, no implican una subida de precio en las tarifas de la compañía. Además, llegan de manera automática, por lo que el cliente no deberá hacer nada, aunque sí en el caso de los sorteos navideños y el bono de datos.

En qué consiste cada una de las 3 mejoras

Las mejoras de Lowi llegan por partida triple (más Mb en fibra + móvil, más GB con Lowi TV y sorteos navideños). A continuación desglosaremos una por una cada mejora.

Hasta el doble de fibra

La mejora más importante es la mayor velocidad de fibra en los planes de fibra y móvil (no en solo fibra). Quienes tengan 300 Mb pasarán a tener 600 Mb, mientras que los que tengan 600 Mb ahora dispondrán de 1 Gb. Todo al mismo precio, sin subidas.

100 GB al contratar Lowi TV

Por otro lado, la contratación de Lowi TV ahora regala más GB. Cuando una persona contrata Lowi TV, la televisión propia de la compañía, siempre se lleva una cantidad de GB a modo de regalo. Desde el 1 de diciembre, se llevará 100 GB por hacerlo.

Sorteos de Navidad

Finalmente, la operadora viene cargada de regalos y sorteos para estas fechas:

Bono de 100 GB extra

Lowipedrea de un mes gratis

Sorteo navideño de un jamón

Por un lado, Lowi siempre entrega bonos de GB extra para Navidad, cosa que también hace en otras fechas, como verano. Este año, al igual que en 2024, regala 100 GB a todos sus clientes con tarifas de fibra y móvil, o solo móvil (cualquier tarifa con móvil).

Para canjear los GB extra, el cliente simplemente debe entrar en la app Mi Lowi, disponible tanto para Android como para iPhone, acceder a la sección LosdeLowi y efectuar el desbloqueo de los 100 GB.

Luego, tenemos la Lowipedrea, que es uno de los dos sorteos navideños de la compañía. En este, quienes acierten los 3 últimos dígitos de El Gordo de Navidad ganarán un mes de cuota gratis de la tarifa que tengan contratada en el momento en el que participen. Puede participar cualquier cliente, sin importar el tipo de tarifa que tenga contratada, desde la app Mi Lowi.

Por último, está el 'Sorteo Navideño'. En Lowi cada mes se puede participar en un sorteo especial, que, en este diciembre, tiene temática navideña. Concretamente, se repartirán 30 jamones 5J. Puede participar cualquier cliente desde el app Mi Lowi.