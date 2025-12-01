Vodafone subirá precios en 2026, pero esta vez sin ajustarse al IPC

Vodafone subirá los precios de sus tarifas desde el 8 de enero de 2026. Al igual que las otras operadoras "premium", Movistar y Orange, la compañía de Zegona aumentará sus precios, aunque este año no lo hará en base al IPC, sino que será un aumento más alto.

El incremento porcentual de las tarifas de Vodafone será del 3,9%. De media, cada tarifa subirá 2,5 euros, aunque la subida variará considerablemente entre los distintos tipos de tarifa, ya que en las que menos suban el aumento será de 1 euro, mientras que en las que más se irá a 5 euros.

Cuánto subirá cada servicio

Es bastante habitual que las principales operadoras del mercado español (Movistar, Orange y Vodafone) aumenten precios cada año. En el caso de Vodafone, tradicionalmente lo hacía en base al Índice de Precios de Consumo (IPC); sin embargo, este año sobrepasará dicho porcentaje.

Se estima que el IPC anual sería del 3%, pero Vodafone subirá los precios de media un 3,9%, según adelanta Europa Press. La justificación de la subida se basa en el aumento del coste de servicios digitales, plataformas audiovisuales y capacidad de red. O sea, para continuar prestando un servicio premium: las capacidades de red, fibra, streaming y extras de Vodafone.

Conocemos la justificación de Vodafone, pero no cuánto sube exactamente cada tarifa. Al igual que recientemente sucedió con la subida de precios de Movistar y Orange, el porcentaje de aumento se sabe, pero no el aumento concreto de cada tarifa.

No obstante, se ha anticipado el aumento medio por cada servicio:

Tarifas móviles : 1 euro

: 1 euro Solo fibra : 1,5 euros

: 1,5 euros Internet portátil 5G : 2 euros

: 2 euros Fibra y móvil : 3 euros

: 3 euros Hogar Ilimitable y Negocio Ilimitable : 5 euros

: 5 euros Disney+: 1 euro

Tal y como informa Europa Press, Vodafone no aumentará los precios de las tarifas sociales u otros servicios (Secure Net, One Number, Super WiFi o MultiSIM).

Lo que también ha adelantado la agencia es que el aumento vendrá compensado con otras ventajas. Es algo que también sucedió en años anteriores, por ejemplo, doblando la velocidad de fibra.

Esta semana se comenzará a avisar a los clientes de la operadora del aumento que sufrirá su tarifa. Será entonces cuando podamos recopilar los aumentos totales para ver exactamente cómo sube todo.