Netflix enseña en vídeo su nueva miniserie de época sobre uno de los sucesos más trágicos de la historia de EE. UU.

Estados Unidos no es la nación más antigua del mundo, eso está claro, pero lo convulso de su historia, tanto demográfica como política, ha dado para multitud de libros, películas, series y casi cualquier cosa que se os ocurra. Sin embargo, todavía hay episodios que no han recibido la atención merecida.

Eso es algo que está a punto de remediarse, al menos en parte, gracias a la nueva producción de Netflix, una Muerte por un rayo que en tan solo 4 episodios se propone repasar uno de eso sucesos que marcaron un antes y un después.

El amargo final del 20.º presidente estadounidense

Basada en el libro Destiny of the Republic, de Candice Millard, la miniserie, que llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre, revive la breve y trágica presidencia de James Garfield, vigésimo presidente de Estados Unidos, interpretado por Michael Shannon.

Garfield, un político reformista y reacio al poder, fue asesinado menos de un año después de llegar a la Casa Blanca por Charles Guiteau, un hombre obsesionado con él que creía estar destinado a la grandeza, al que da vida Matthew Macfadyen.

La frase que da título a la serie, "el asesinato no puede prevenirse más que una muerte por un rayo", fue escrita por el propio Garfield poco después de asumir el cargo. Irónicamente, esa reflexión cobraría un significado fatal cuando Guiteau lo atacó en 1881, truncando su mandato y alterando el rumbo de la historia estadounidense.

En el tráiler, Netflix muestra el contraste entre la lucidez de Garfield y el delirio de su asesino. Según su creador, Mike Makowsky (Bad Education), el enfoque parte de la patética y obsesiva búsqueda de notoriedad de Guiteau, inspirada en el personaje de Robert De Niro en El rey de la comedia de Martin Scorsese.

El resto del reparto

La serie combina humor negro, tragedia y reflexión histórica para retratar una América dividida, en la que la ambición y el fanatismo podían derribar incluso al hombre más poderoso del país.

Además de Shannon y Macfadyen, el reparto incluye a Nick Offerman como Chester A. Arthur, Betty Gilpin como Crete Garfield, Bradley Whitford como James Blaine y Shea Whigham como Roscoe Conkling.