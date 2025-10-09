El rey Carlos III te dará lecciones sobre armonía y sostenibilidad en Prime Video muy pronto

Aunque atrás quedan los días en los que los reyes gobernaban cada rincón del mundo, todavía hay multitud de países donde la realeza tiene suma importancia, siendo la familia real británica (Casa de Windsor), una de las más representativas en Occidente y desde luego una de las que más ha dado de qué hablar en tiempos modernos.

A veces por sus escándalos, pese a que llevan tiempo sin salirse sus miembros demasiado del tiesto, y a veces también por sus cosas buenas, y creemos que The King's Foundation, la iniciativa caritativa creada por el rey Carlos III con un enfoque en la sostenibilidad en la arquitectura y el urbanismo, lo es.

Precisamente, esta labor será el eje central del nuevo documentalFinding Harmony: A King's Vision (título provisional), que llegará a Prime Videoa comienzos de 2026 en una fecha todavía por concretar, pero sí sabemos ya que llegará a nuestras fronteras.

Somos parte integrante de la naturaleza

Este proyecto promete ofrecer una mirada íntima y reveladora a la filosofía de vida del monarca británico, centrada en la idea de la armonía, una visión que defiende que el ser humano debe considerarse parte de la naturaleza, no separado de ella.

La película mostrará cómo esa perspectiva ha guiado la acción del rey durante décadas, impulsando proyectos de regeneración urbana, agricultura sostenible y educación medioambiental en el Reino Unido y más allá.

En palabras del propio Carlos III

El propio Carlos III ha expresado su deseo de que el documental "inspire el mismo sentido de determinación" que él siente para proteger el planeta y fomentar un futuro más sostenible. En sus palabras: "La naturaleza es nuestra sustento: formamos parte de ella. Lo que le hacemos a ella, nos lo hacemos a nosotros mismos".

Y continúa: "Espero que esta película demuestre parte del extraordinario trabajo que se está realizando en todo el mundo para poner en práctica la filosofía de la armonía, desde los bosques de Guyana hasta las comunidades sostenibles de la India y, más cerca de casa, a través de mi fundación en Dumfries House y Highgrove".

El documental explorará los orígenes, evolución y bases científicas de esta filosofía, mientras muestra cómo la Fundación del Rey, creada en 1990, cuando aún era Príncipe de Gales, ha transformado Dumfries House, en Escocia, en un centro de demostración viva de esos principios. También se incluirán imágenes de archivo inéditas y entrevistas con expertos y colaboradores del monarca.