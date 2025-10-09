Netflix no se cansa de los 'Monstruos' ni de Charlie Hunnam: primeros detalles de la cuarta temporada con protagonista femenina

Desde que Ryan Murphy e Ian Brennan estrenaron Monstruos en Netflix, la serie antológica de crímenes reales se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes de la plataforma. Su primera entrega, Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, superó los mil millones de horas de visionado en apenas dos meses, y el resto no le han ido a la zaga.

Desde entonces, Netflix no ha querido bajarse de la cresta de la ola: tras el éxito de Monstruos: La historia de Erik y Lyle Menéndez y la aún reciente Monstruo: La historia de Ed Gein, protagonizada por Charlie Hunnam, el gigante del streaming ya prepara su cuarta temporada, esta vez con una protagonista femenina.

1892, doble asesinato

La nueva historia se centrará en Lizzie Borden, la infame mujer de Massachusetts acusada de asesinar brutalmente a sus padres en 1892, uno de los casos más célebres del true crime estadounidense. La producción se está llevando a cabo en Los Ángeles y volverá a reunir a Ryan Murphy y Ian Brennan como creadores.

Tras un extenso proceso de selección, el papel principal recaerá en Ella Beatty, actriz que ya colaboró con Murphy en Feud: Capote vs. The Swans y que debutó en Sundance con la película Si pudiera, te daría una patada.

En un simbólico gesto de relevo, Netflix ha difundido una imagen en la que Beatty recibe el "testigo" de Charlie Hunnam, que no se despide del todo de la franquicia, ya que interpretará a Andrew Borden, el padre de Lizzie, en esta nueva entrega.

Ella Beatty toma el testigo de Charlie Hunnam, que tendrá un papel muy distinto esta vez Netflix

El caso real de Lizzie Borden

Lizzie Borden fue acusada en 1892 de asesinar a su padre y a su madrastra con un hacha en su casa de Fall River, Massachusetts. El crimen conmocionó a la sociedad estadounidense por la brutalidad de los hechos y por el hecho de que la principal sospechosa pertenecía a una familia acomodada.

Aunque finalmente fue absuelta, su nombre quedó para siempre ligado al mito criminal norteamericano y ha inspirado canciones, películas y obras de teatro. Con Monstruo: La historia de Lizzie Borden, Netflix volverá a explorar la fina línea entre la monstruosidad y la condición humana.