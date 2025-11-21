Ninguna promoción de Black Friday es tan buena como esta oferta de Orange: por 45 euros tienes Todo el fútbol, fibra, móvil, fijo, Orange TV y hasta Netflix

En Black Friday se acumulan las mejores ofertas, por lo que resulta el periodo ideal para comprar con descuento y así ahorrar. Sin embargo, en estas mismas fechas también se encuentra disponible una mega-oferta de Orange con Todo el fútbol, junto a fibra 1 Gb, móvil 5G+ con datos y llamadas ilimitados, teléfono fijo, Orange TV y 2 plataformas de streaming (Netflix, Disney+, Prime o HBO Max). Todo por solo 45 euros al mes durante 12 meses.

Eso sí, hay dos puntos a tener en cuenta antes de contratarla. Lo más importante es que resulta exclusiva para clientes de DIGI, ya que Orange quiere quitarle clientes a la operadora y por ello lanza esta suculenta oferta para ellos. Por otro lado, la propia oferta es temporal, esto quiere decir que, si optas por contratarla, date prisa, porque acabará pronto. Puedes contratarla por este enlace o pulsando en los botones naranjas que hemos dejado incrustados por el texto, como el de abajo.

Una de las mejores ofertas que hemos visto

Es una de las mejores ofertas que hemos visto, ya no solo de Orange, sino en general, porque supone un ahorro del 64%. Pasa de 126 a 45 euros al mes durante 12 meses. Eso sí, aunque este precio no resulte permanente, el ahorro mensual acaba desembocando en un ahorro anual de 972 euros. Además, la permanencia es de 12 meses, por lo que no tienes que preocuparte, ya que la subida justo coincide cuando desaparece el descuento, cuadra perfecto.

Estas son las prestaciones y condicionesde la oferta al completo:

Precio de 45 euros al mes durante 12 meses . Posteriormente regresa a los 126 euros al mes originales

. Posteriormente regresa a los 126 euros al mes originales Permanencia de 12 meses (coincide con el descuento)

(coincide con el descuento) Todo el fútbol : todos los partidos de LaLiga EA Sports (1ª división), LaLiga Hypermotion (2ª división), UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, ello más Copa del Rey y Supercopas

: todos los partidos de LaLiga EA Sports (1ª división), LaLiga Hypermotion (2ª división), UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, ello más Copa del Rey y Supercopas Fibra simétrica de 1 Gb

Línea móvil 5G+ con GB y llamadas ilimitados

Orange TV con más de 90 canales

Dos plataformas de streaming . Puedes elegir entre Netflix, HBO Max, Prime o Disney+

. Puedes elegir entre Netflix, HBO Max, Prime o Disney+ Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 minutos al mes para móviles nacionales

Solo disponible para clientes DIGI

Todo lo que incluye esta oferta Kelisto

Para hacernos una idea del descuento, simplemente la fibra de 1 Gb con Orange TV Libre + fijo son 35 euros al mes durante 12 meses (luego 49 euros al mes). Su tarifa móvil de GB ilimitado con llamadas ilimitadas + Orange TV de 90 canales es de 40 euros. Vamos, que por apenas 5 o 10 euros más multiplicas tus prestaciones.

Si eres futbolero, es una promoción que no puedes dejar escapar, pero resulta recomendable aunque no te guste el fútbol. Esto se debe a que, al margen de este deporte, tienes fibra ultrarrápida de 1 Gb, móvil 5G+ con datos ilimitados y fijo junto a una completa oferta televisiva, compuesta tanto por la propia Orange TV de 90 canales junto con las 2 plataformas de streaming que elijas, a tu gusto.

La oferta es una auténtica oportunidad. 45 euros por todo lo que incluye parece una broma, pero es así. Recordemos que su precio original son 126 euros, por lo que tienes la oportunidad de conseguirlo por mucho menos.

