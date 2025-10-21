Novedades de iOS 26.1 beta 4: estos serán los dos importantes cambios que llegrán al iPhone

Apple ha lanzado recientemente la cuarta beta de iOS 26.1 para todos aquellos que la estén probando, tanto desarrolladores como testers públicos. Pese a ser una beta avanzada dentro del proceso, llega con novedades y cambios muy importantes que transformarán por completo la experiencia y el diseño del iPhone.

iOS 26.1 será la primera gran actualización tras el lanzamiento de iOS 26 el pasado mes de septiembre, y finalmente sí llegará con novedades. Pero, sobre todo, incluirá cambios muy interesantes para quienes no estén convencidos con el nuevo diseño Liquid Glass o con la posibilidad de deslizar hacia la izquierda para abrir la cámara.

Todas las novedades de iOS 26.1 Beta 4

El cambio más importante es, sin duda, la posibilidad de reducir la intensidad de Liquid Glass, concretamente de sus transparencias. Cuando iOS 26.1 esté disponible, si no se realizan cambios, dentro de los ajustes de Pantalla y brillo aparecerá una nueva sección llamada Liquid Glass, desde la que se podrá elegir que el nuevo diseño sea más opaco —o tintado, como lo llama Apple—.

Nuevos ajustes para cambiar la intensidad de Liquid Glass Difoosion

Otro de los cambios más relevantes que han llegado a la beta 4 de iOS 26.1 es la opción de desactivar el gesto que permite acceder a la cámara desde la pantalla de bloqueo deslizando hacia la izquierda. Aunque es una función útil, a veces puede activarse por error. Este nuevo ajuste estará disponible dentro de los ajustes de Cámara y se llamará Acceso deslizando en la pantalla de bloqueo.

También se ha añadido un nuevo ajuste que permite desactivar la vibración del iPhone cuando alguien contesta una llamada, una función introducida con iOS 26. Este ajuste se podrá encontrar dentro de los ajustes de la app Teléfono. Por último, Apple Intelligence ha dejado de estar en fase beta: en los ajustes de las funciones de IA de la compañía ya no aparece la etiqueta que lo indicaba.

Todas estas novedades se suman a las que ya habíamos visto en versiones anteriores, como los nuevos gestos en Apple Music para pasar de canción, un nuevo gesto de edición de texto más rápido o la llegada del diseño Liquid Glass a la app Teléfono, entre otras. Sin duda, parece que finalmente iOS 26.1 será una gran actualización que podría llegar a principios del mes que viene.