Novedades de iOS 26.2 Beta 2: descubre todos los cambios que han llegado

Apple ha lanzado por sorpresa la segunda beta de iOS 26.2 para todos aquellos que estén dentro del programa. Aunque en la primera beta de esta nueva versión vimos grandes novedades como la posibilidad de cambiar la intensidad de Liquid Glass en el reloj de la pantalla de bloqueo o la llegada de la Traducción en Tiempo Real de los AirPods, en esta segunda versión no hay apenas novedades.

Apple ya confirmó que iOS 26.2 se lanzará el mes que viene, que es cuando la Traducción en Tiempo Real llegará a Europa. Es por eso que el proceso beta tendrá que ir lo más rápido posible para poder introducir todos los cambios que la compañía tenga planeados para esta nueva versión.

Todas las novedades de iOS 26.2 Beta 2

En primer lugar, llegan nuevas animaciones, las cuales se parecen mucho a las mostradas por Apple en la WWDC 2025 cuando presentó su nuevo diseño hace unos meses. Las animaciones, junto a la posibilidad de cambiar la intensidad del reloj en la pantalla de bloqueo, hacen que Liquid Glass sea casi como se presentó. Sin embargo, iOS 26.1 ha introducido un nuevo ajuste que permite hacerlo mucho más opaco y con más contraste.

Por otro lado, iOS 26.2 ha introducido dicho diseño en otra de las apps nativas del sistema: Medidas. Otra de las aplicaciones nativas también ha recibido cambios, en este caso, Juegos. En concreto, han llegado nuevos filtros para ordenar la biblioteca: juegos recientes. Este nuevo filtro se suma a Nombre y tamaño.

Estas han sido las novedades más importantes que ha traído esta segunda beta de iOS 26.2. Como decía, no ha traído tantos cambios como la primera y es normal teniendo en cuenta que sólo ha transcurrido una semana desde que se lanzó. Aunque es posible que no veamos más novedades, también lo es que se introduzcan cambios en siguientes versiones.

Cómo instalar iOS 26.2 Beta 2 en el iPhone

Aunque no es lo más recomendable, si quieres probar todas las novedades de iOS 26.2 puedes hacerlo poniendo la beta en tu iPhone, pero has de tener en cuenta que no es una versión estable y que las cosas pueden no funcionar del todo bien. Estos son los pasos que debes seguir: