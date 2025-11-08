Por fin: ya puedes evitar abrir la cámara sin querer en tu iPhone con iOS 26.1

Apple ha lanzado esta semana la versión oficial de iOS 26.1 para todos con cambios y novedades muy interesantes. Aunque destaca el nuevo ajuste para cambiar la intensidad de Liquid Glass, también hay otros detalles que hay que tener en cuenta: se puede desactivar la activación de la cámara desde la pantalla de bloqueo con un gesto hacia la izquierda.

Para quien no lo sepa, desde la pantalla de bloqueo hay dos formas de activar la cámara: a través del acceso directo que se encuentra abajo a la derecha o deslizando la pantalla hacia la izquierda. Este segundo método no es del agrado de todo el mundo, ya que se puede invocar la cámara de manera involuntaria cuando se quiere cerrar una notificación.

Cómo desactivar el acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo

Antes de explicar el proceso para desactivar la activación de la cámara desde la pantalla de bloqueo, hay que tener en cuenta que, al hacerlo, también se pierden otras cosas. Y es que el mismo gesto que se usa para abrir la cámara puede servir para apagar la linterna. Sin embargo, en este último caso, no hay que llegar a abrir la cámara para ello.

Activando el nuevo ajuste no se pierde dicha posibilidad, pero sí la hace mucho más complicada. Con la activación de la cámara, funciona en cualquier parte de la pantalla de bloqueo, mientras que, si la desactivas, tendrás que encontrar el punto exacto donde opera. Es menos cómodo, pero si quieres dejar de abrir la cámara por error, es algo a tener en cuenta.

Para poder hacer uso de este nuevo ajuste, solo tendrás que abrir la app Ajustes en el iPhone, buscar la sección Cámara y entrar. Dentro de los ajustes de la cámara encontrarás una nueva opción llamada Acceso deslizando la pantalla de bloqueo, que tendrás que desactivar para evitar que haga justamente eso.

Con este cambio, Apple sigue ofreciendo más control sobre cómo usamos el iPhone, permitiendo adaptar su comportamiento a nuestras preferencias. Es una de esas pequeñas funciones que, aunque puedan parecer menores, demuestran la atención al detalle de iOS 26.1 y la importancia que Apple da a la experiencia de uso diaria.