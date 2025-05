Este ordenador portátil es una apuesta ganadora para productividad y entretenimiento por menos de 410 euros

No todo el mundo necesita el ordenador portátil más potente del mercado. Para muchas personas, basta con un equipo básico que funcione bien y no implique un gran gasto. Justamente eso es lo que ofrece el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2237, que ahora con descuento puede ser tuyo por un precio de escándalo.

Este portátil de la marca ASUS tenía un precio recomendado de 599 euros, pero ahora puedes conseguirlo en una oferta flash por solo 409 euros en Amazon, un auténtico chollo. De esta manera, estarás ahorrando un total de 190 euros. Mientras en PcComponentes está disponible por unos 448,99 euros.

Compra este portátil ASUS Vivobook 15 por poco más de 400 euros

El ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2237 es un portátil económico que lo tiene para llevar a cabo tareas de estudio, trabajo o entretenimiento, además de que tiene un elegante diseño que encaja en cualquier entorno y un peso de 1,7 kg que lo hace fácil de transportar. Eso sí, al levantar su tapa, todo el protagonismo se lo lleva una pantalla TN antirreflectante de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo de 250 nits y una cobertura de color del 45 % NTSC.

En su interior monta un procesador Intel Core i5-1334U, un chip con 10 núcleos que alcanza velocidades de hasta 4,6 GHz en modo Turbo para asegurarnos una gran eficiencia en casi todo tipo de tareas. Junto a él, trabajan una memoria RAM de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que es bastante rápida, y una gráfica integrada Intel Iris Xe que mejora la experiencia multimedia.

Y aunque no viene con ningún sistema operativo, a día de hoy esto ya no es ningún tipo de desventaja. No solo nos da la libertad de instalar el que más nos convenga, sino que para descargar e instalar opciones populares como Windows 11 hay que seguir un proceso muy sencillo. No hace falta que recurras a ningún informático.

A todo esto debemos sumarle que incluye una webcam HD con obturador de privacidad, una batería de 42 Wh que aguanta algo más de la mitad de una jornada y un apartado de conectividad bastante variado, pues dispone de Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tres puertos USB-A, un USB-C, un HDMI 1.4 y una salida para auriculares jack 3,5 mm. En resumen, se trata de un portátil versátil y con un buen rendimiento a un precio muy ajustado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.