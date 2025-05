Por menos de 50 euros, esta freidora de aire es la mejor: el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades

En pleno 2025 no hay razón para no tener una freidora de aire en la cocina. Aunque a muchas personas les cuesta animarse, lo cierto es que solo ofrece ventajas: consume menos que un horno, no requiere aceite para cocinar y los resultados son mucho más saludables. Por ello, si estás buscando una buena opción para empezar sin gastar de más, la Cecotec Cecofry Bombastik 6000 es la favorita de muchos, y no por casualidad.

Esta no es solo una de las freidoras de aire más vendidas en Amazon, también cuenta con una excelente valoración media de 4,5 estrellas sobre 5, basada en las opiniones de más de 7.500 personas. Y unque su precio recomendado es de unos 69,90 euros, ahora puedes llevártela por tan solo unos 49,90 euros gracias a un descuento de 20 euros.

Compra la freidora de aire Cecotec Cecofry Bombastik 6000 por menos de 50 euros

La Cecofry Bombastik 6000 es una freidora de aire que ofrece una gran relación calidad-precio Cecotec

La Cecotec Cecofry Bombastik 6000 es una freidora de aire con la que no importa si cocinar no lo es lo tuyo, porque con ella te podrás sentir todo un chef preparando platos deliciosos. Pero vayamos punto por punto. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño compacto (38 x 27 x 31 cm) que la hacen encajar sin problema en cualquier rincón de nuestra cocina, por muy pequeña que sea.

Eso sí, lo que realmente la convierte en una gran aliada para familias es que dispone de una cesta con 6 litros de capacidad. Estos nos permite preparar varias raciones de una sola vez, sin tener que hacer turnos ni preocuparte de que la comida se enfríe mientras esperas. Y para rematar, tiene un recubrimiento antiadherente que facilita su limpieza tras cada uso.

Otro de sus puntos fuertes es que alcanza una potencia de hasta 1.700 W para realizar el precalentamiento en pocos minutos y reducir los tiempos de espera en cada receta lo máximo posible. Sin dejar de lado que utiliza una tecnología PerfectCook para que los alimentos se cocinan de forma uniforme, pues distribuye el aire por todas partes. Además, tan solo necesitarás utilizar unas pocas gotas de aceite (o ninguna), siendo así una alternativa mucho más saludable a la fritura tradicional.

Y pasando a hablar sobre su control, es tan sencillo que cualquier persona del hogar, incluidos los más pequeños o mayores, sabrán utilizarla. En la parte frontal tenemos un panel táctil desde el que podemos elegir entre 12 programas preestablecidos que ajustan el tiempo y la temperatura según el tipo de comida que vayas a preparar.

Igualmente, también nos da la posibilidad de ajustar manualmente tanto del tiempo (hasta 60 minutos) como de la temperatura (entre 80 y 200 °C). Vamos, que se puede ir probando para saber como obtener los mejores resultados en tus comidas favoritas o experimentar con nuevas recetas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.