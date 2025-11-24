El nuevo realme GT 8 Pro confirma su fecha de lanzamiento y sus precios oficiales en España

Hace aproximadamente una semana, realme presentó oficialmente en China su nuevo flagship premium, un realme GT 8 Pro que destaca por contar con una gran pantalla con resolución 2K a 144 hercios, con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una batería inmensa, con un sistema de cámaras modular pionero en el mercado y con un software renovado con un nuevo diseño y con nuevas funciones de IA.

Pues bien, ahora la marca ya ha confirmado tanto la fecha de llegada a España del realme GT 8 Pro como sus precios oficiales en nuestro país, los cuales verán reducida su cuantía con una interesante oferta de lanzamiento.

El realme GT 8 Pro llegará a España dentro de una semana desde 999 euros

Mediante una nota de prensa enviada a los medios, realme ha confirmado que su nuevo buque insignia, el realme GT 8 Pro, se presentará oficialmente en España el próximo martes 2 de diciembre de 2025 en un evento que se celebrará en Madrid.

Asimismo, la marca también ha desvelado que el realme GT 8 Pro estará disponible en dos acabados: uno blanco y otro azul y en dos configuraciones de memoria: 12+256 GB y 16+512 GB con los siguientes precios oficiales:

realme GT 8 Pro 12/256 GB: 999 euros

realme GT 8 Pro 16/512 GB: 1.199 euros

Pero, como es habitual, realme lanzará una promoción especial de lanzamiento que durará desde el 2 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026 y que reducirá el precio de ambos modelos en 100 euros, de tal forma que te llevarás a casa el realme GT 8 Pro con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno por apenas 899 euros y la variante más completa con 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna será tuya por tan solo 1.099 euros.

En lo que respecta a las prestaciones del realme GT 8 Pro, debes saber que estará equipado con una pantalla de 6,79 pulgadas con resolución 2K, con una tasa de refresco de hasta 144 hercios y con un increíble brillo máximo pico de 7.000 nits y un brillo máximo general de 2.000 nits y con el procesador para móviles más potente de Qualcomm hasta la fecha, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Además, también montará una enorme batería Titan de 7.000 mAh con carga ultrarrápida por cable de 120 W y carga rápida inalámbrica de 50 W que, según el fabricante, es capaz de aguantar hasta 21,3 horas de reproducción continua de vídeos en YouTube con una sola carga.

Así es el módulo de cámaras intercambiable del realme GT 8 Pro realme

En lo que respecta al apartado fotográfico, el realme GT 8 Pro se ha aliado con Ricoh, el fabricante de las míticas Ricoh GR para ofrecernos una experiencia fotográfica superior que combina una óptica avanzada, un control preciso y unos tonos clásicos. Así, desde la app de cámara del realme GT 8 Pro podrás acceder a una interfaz personalizada que replica la velocidad de arranque de las cámaras RICOH GR y que incluye el característico sonido de disparo del obturador de la RICOH GR IV y su práctico modo Snap, el cual te permite escoger previamente la distancia de enfoque para conseguir mejores fotografías al instante.

Sin embargo, realme ha ido un paso más allá en su nuevo terminal franquicia, ya que el realme GT 8 Pro cuenta con la primera cámara con módulo intercambiable del mercado. Esto convierte a la cubierta de la lente en un componente fácilmente reemplazable que te permitirá desenroscar el módulo original, elegir un nuevo diseño para el módulo y fijarlo con un clic de bloqueo seguro.

A nivel de software, el nuevo realme GT 8 Pro llega con realme UI 7.0, un sistema operativo basado en Android 16 que apuesta por una interfaz más moderna e intuitiva llamada "Light Glass" que combina transparencias, efectos de profundidad y colores sutiles y que integra nuevas funcionalidades de Inteligencia Artificial (IA) muy útiles como 'AI Notify Brief', una herramienta que se encarga de resumir notificaciones y recordatorios importantes o 'AI Framing Master', una función que te ayuda a encuadrar mejor las fotos automáticamente.