Nuevo tráiler de 'Frankenstein', la nueva superproducción de Guillermo del Toro para Netflix, que se retrasa en cines

Las viejas leyendas nunca mueren, y en el caso de Frankenstein o El moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley, considerada una obra pionera de la ciencia ficción y el género gótico, es más cierto que en otras ocasiones, pues su monstruo no para de revivir.

Lo hará en la próxima cinta que protagonizará Christian Bale y que estará dirigida por Maggie Gyllenhaal, titulada La novia, y también, y de forma más cercana a las páginas del libro del siglo XIX, en la próxima adaptación que prepara el cineasta Guillermo del Toro para Netflix y que nos ha dejado con un nuevo avance, esta vez centrado en el monstruo.

Fecha de estreno en cines y en streaming

Jacob Elordi será el encargado de dar vida a la Criatura en Frankenstein, título escrito y dirigido por el oscarizado director mexicano y que completará un reparto de excepción con Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance y Christoph Waltz.

La cinta tenía previsto su estreno en cines españoles el 17 de octubre, pero finalmente se retrasa una semana: llegará a salas el 24 de octubre de 2025. En Estados Unidos, la fecha inicial se mantiene para el 17, mientras que en Netflix el lanzamiento global se producirá el 7 de noviembre.

Un tráiler que da protagonismo al monstruo

Si el primer adelanto se centraba en la figura del joven científico interpretado por Isaac, este nuevo tráiler pone todo el foco en la Criatura. En las imágenes se escucha la voz en off de Elordi: "Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío", mientras la cámara muestra una torre azotada por rayos. Frente a versiones más grotescas, Del Toro ha concebido un monstruo delicado y casi bello, una presencia de enorme fuerza física pero también de inesperada vulnerabilidad.

El director ha explicado que su intención era que el personaje se percibiese en ocasiones como un recién nacido y en otras como un filósofo. Para esta visión recurrió a un origen distinto al habitual: la Criatura estaría formada a partir de los cadáveres de soldados caídos en la Guerra de Crimea, ensamblados en un experimento que mezcla ciencia, ambición y horror.