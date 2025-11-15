Olvídate de tu furgoneta camper: este nuevo vehículo te permitirá viajar con todo lujo

La tecnología en la actualidad puede llegar a los lugares más insospechados. Poco a poco, hasta el elemento más cotidiano termina modernizándose para, de alguna manera, darnos una mayor comodidad a la hora de realizar nuestras distintas tareas y actividades. En esta ocasión parece haberle tocado a las campers, que gracias a una nueva startup que acaba de recaudar 16 millones de dolares, los amantes de la naturaleza podrán relajarse en el campo y huir del estrés cotidiano gracias a una nueva autocaravana que puede funcionar de forma autónoma durante un largo periodo de tiempo. Su nombre es Evotrex y cuenta con un ambicioso plan para enganchar sus caravanas a los vehículos de los clientes a finales del próximo años.

Su idea, pese a lucir una gran modernidad y de ciencia ficción, es muy real. Contará con una batería de gran capacidad para alimentar todo el interior, desde la iluminación hasta los electrodomésticos y los aparatos electrónicos de su interior, así como un motor de gasolina que recargará esta batería, que además de extender su autonomía, ampliará tus aventuras por la naturaleza.

Según ha señalado el medio especializado TechCrunch, la empresa californiana está dirigida por un equipo directivo procedente de Anker (una importante compañía del mundo de los cargadores, baterías y equipos de energía solar, entre otros dispositivos), así como del gigante automovilístico chino Geely Group. Evotrex afirma que su producto será el primer remolque autocaravana con generador de energía del mundo.

Una estrategia dirigida para los amantes de las escapadas en caravana

Alex Xiao, cofundador de Evotrex y exgerente de producto de la empresa de electrónica de consumo Anker, cree que la idea resultará atractiva tanto para los clientes de vehículos recreativos como para los distribuidores. Xiao explicó a TechCrunch que él y su cofundadora, Stella Qin (también exalumna de Anker), dedicaron siete meses a investigar el mercado de las autocaravanas antes de comenzar la producción. Descubrieron una clientela cada vez más joven que deseaba explorar el mundo con este tipo de vehículos, mucho más allá de los típicos campings y áreas de autocaravanas.

La empresa, que en la actualidad cuenta con 40 empleados en EE UU y China, busca que sus clientes vivan todo tipo de experiencias en el campo como una escapada, un viaje de caza, pesca o incluso una viaje para esquiar. Todo ello en viajes de unos cuatro o cinco días gracias a la gran autonomía de sus baterías. Evotrex considera que su sistema de integración de un motor de gasolina en el remolque permite un funcionamiento más silencioso y un control eficiente de la temperatura del habitáculo, gracias al aprovechamiento del calor residual del sistema.

La compañía presentará su remolque en laferia CES de Las Vegas el 6 de enero de 2026. Planea comenzar a enviar el primer lote a los clientes a finales del próximo año, momento en el que competirá con opciones tecnológicas como Pebble (que puede engancharse a tu camión e incluso vaciar su propio tanque de aguas residuales automáticamente) y Lightship (que puede propulsarse a sí mismo).