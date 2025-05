Orange TV Libre quiere que la elijas frente a Movistar Plus+: su plan comienza por ofrecerte una oleada de canales

La televisión de Orange para cualquier persona trae novedades. Efectivamente, hablamos de Orange TV Libre, que recientemente ha incluido 4 nuevos canales, entre los que destaca un aluvión de anime gracias a Anime Vision y Anime Vision Classics.

Orange TV Libre necesita más armas para competir contra Movistar Plus+. Si bien la televisión de Orange resulta dos euros más barata (7,99 vs. 9,99 euros) e integra SkyShowtime, que tiene un gran catálogo, carece de la oferta de contenido original y deportivo de Movistar Plus+. Ante este panorama, puede encontrar en la inclusión de canales una forma de reforzar su oferta frente a la televisión de Movistar.

De qué 4 canales hablamos y qué emiten

Runtime Familia (dial 54) : emite una selección de películas o series diseñadas para disfrutar en familia, como 'Copito de Nieve', 'Los Dalton contra Lucky Luke' o 'Donkey Xote'.

: emite una selección de películas o series diseñadas para disfrutar en familia, como 'Copito de Nieve', 'Los Dalton contra Lucky Luke' o 'Donkey Xote'. Anime Vision (dial 162) : como su nombre indica, se centra en el anime, ofreciendo películas y series, como 'Yona: la princesa del amanecer', 'Tokyo Ghoul' o 'Oshi no Ko'.

: como su nombre indica, se centra en el anime, ofreciendo películas y series, como 'Yona: la princesa del amanecer', 'Tokyo Ghoul' o 'Oshi no Ko'. Anime Vision Classics (dial 163) : al contrario que el anterior canal, emite anime clásico, entre el que podemos destacar 'Conan', 'Paranoia Agent' o 'Ranma 1/2'.

: al contrario que el anterior canal, emite anime clásico, entre el que podemos destacar 'Conan', 'Paranoia Agent' o 'Ranma 1/2'. Negocios (dial 258): finalmente, tenemos Negocios, que es un espacio dedicado a la información y formación financiera.

Orange TV Libre vs. Movistar Plus+

Orange TV Libre tiene el reto de enfrentarse a Movistar Plus+. La primera es la televisión propia de Orange que puede contratar cualquier persona, sea o no de Orange o de una de las marcas de su grupo de telecomunicaciones (MásOrange). Resulta el equivalente de la operadora naranja a Movistar Plus+, que también está disponible para cualquier persona.

Los 4 canales que recientemente ha incorporado parecen una señal de que piensa competir de tú a tú con su rival. Ambas cuentan con una enorme cantidad de contenidos, emiten fútbol y funcionan de forma parecida, pero también tienen grandes diferencias:

Orange TV Libre es más barata . Cuesta 7,99 euros al mes, mientras que Movistar Plus+ son 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año (sale a 8,33 euros al mes).

Orange TV Libre incluye SkyShowtime . Los contenidos de la plataforma de streaming se incluyen gratis.

Movistar Plus+ ofrece un enorme contenido deportivo (tenis, rugby, NBA, etc.) del que carece Orange TV Libre.

Movistar Plus+ cuenta con las producciones propias de Movistar, con un gran número de películas y series españolas que no encontrarás en otras plataformas.

Por otro lado, ambas convergen en emitir fútbol de la primera división española y la Champions, además de la segunda división y la Copa del Rey en cada jornada. Además, funcionan de un modo parecido, ya que emiten contenido bajo demanda, pero también canales, a lo que se suma que sus contenidos puedan retransmitirse en diversos dispositivos y tengan funcionalidades como grabar lo emitido o acceder a lo último de los siete días anteriores.