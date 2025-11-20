Orange regala una baliza V16 homologada a sus clientes, pero solo a quienes tengan esta tarifa

Orange permite obtener gratis una baliza V16 homologada a quienes tengan contratada su tarifa Fútbol y Cine con 4 líneas móviles (172 euros al mes). La operadora naranja sabe que muchos españoles se encuentran en plena búsqueda del dispositivo, que será obligatorio para llevar en el coche desde 2026, por lo que lo ha integrado de forma gratuita en una de sus tarifas más completas. El precio de la baliza en Orange para cualquier persona es de 54 euros, ya que también está disponible para no clientes.

Dicho plan incluye Todo el fútbol junto a fibra, 4 líneas móviles ilimitadas, fijo, Orange TV y 4 plataformas de streaming junto a DAZN. Eso sí, es la más cara y completa de las que dispone, al margen de la reciente mega-tarifa de 222 euros al mes.

Todo lo que incluye esta tarifa

La operadora perteneciente a MásOrange está entregando gratis una baliza V16 homologada a quienes contraten, o tengan contratado, su paquete Fútbol y Cine con cuatro líneas móviles. Dicha baliza ofrece cobertura hasta 2038. Es una de las que puede usarse en carretera desde 2026, ya que cumple con las normativas de la DGT, que obligará a portar balizas V16 en carretera desde el 1 de enero de 2026.

Sin embargo, el alto precio de la tarifa no la hace accesible para cualquiera. Esto se debe a que resulta una tarifa muy completa, enfocada a hogares con varios miembros y que integra Todo el fútbol junto a un surtido contenido televisivo.

Estas son todas sus prestaciones y condiciones:

Precio de 172 euros al mes

Fibra de 1 Gb

Router WiFi 7 (el último estándar)

4 líneas móviles 5G+ de datos ilimitados y llamadas ilimitadas

Orange TV con más de 90 canales

Todo el fútbol (LaLiga EA Sports e Hypermotion, Champions, Europa y Conference League, Copa del Rey, etc.)

Netflix Estándar

Prime Video sin anuncios

Disney+ Estándar

HBO Max Estándar sin anuncios

DAZN

Permanencia de 12 meses

La baliza sale a 0 euros con la tarifa Orange

Otras opciones para conseguir la baliza más barata en Orange

La baliza, cuyo precio original son 54 euros en Orange, también puede conseguirse a precio reducido con otras tarifas móviles, no otras de fibra y móvil. Con las siguientes se queda en 1,20 euros al mes por 24 meses: un total de 28,80 euros.

Tarifa Go Ilimitada (GB y llamadas ilimitadas por 30 euros al mes)

Tarifa Go Cine y Series (GB y llamadas ilimitadas + Orange TV por 40 euros al mes)

Tarifa Go Cine y Series Ultra (GB y llamadas ilimitadas + Orange TV y Netflix sin anuncios por 50 euros al mes)

Con las tarifas móviles sale a 28,80 euros (1,20 x 24 meses) Orange

Quienes opten por una de ellas, pueden obtener el dispositivo, cuyo precio de 1,20 euros al mes (por 24 meses), se suma al precio de cada tarifa. De este modo, resultan en 31,20, 41,20 o 51,20 euros al mes.