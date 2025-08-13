Perplexity prepara una bestial oferta para comprar Google Chrome

Hace meses que los rumores en cuanto a la posibilidad de que Google tenga que deshacerse de su navegador Chrome forman parte de los corrillos de la ciudad de San Francisco. El juicio por incumplir las leyes antimonopolio en el que se encuentra inmersa la compañía de Mountain View está pendiente de fallo, si bien una de las opciones que propuso el Departamento de Justicia de EE. UU. fue la escisión de algunos de sus proyectos, como por ejemplo Chrome.

En ese escenario surgieron en el mes de abril durante las vistas orales del juicio las primeras compañías del sector de la inteligencia artificial que se postularon a adquirir el navegador de Google: primero fue OpenAI y luego Perplexity AI quien, a través de su director comercial Dmitry Shevelenko, señalaron su disposición a hacerse con uno de los productos capitales para Google.

34.500 millones de dólares sobre la mesa

Aquella opción quedó latente y ahora, tal como informa The Wall Street Journal, podría convertirse en realidad. Al menos esa intención tiene Perplexity AI, la compañía que lidera Aravind Srinivas, que ha mostrado sus cartas con una importante oferta cifrada en 34.500 millones de dólares para adquirir el navegador Chrome.

Resulta llamativo el montante de la operación, pues la cifra ofrecida por la compañía del motor de búsqueda conversacional basado en inteligencia artificial supone prácticamente el doble que su valoración actual como empresa, estipulado en unos 18.000 millones de dólares. No obstante, el dinero parece no ser el problema de cara a llevar a cabo la operación, pues Perplexity señaló en las últimas horas que contaba con el respaldo de fondos de capital riesgo e inversores para afrontar la cuantía.

Por supuesto, la oferta por parte de Perplexity AI ha llegado a las oficinas de Mountain View sin haber sido solicitada por Google, con lo que cabe la posibilidad de que no se haya recibido con demasiado agrado, y lo hizo acompañada de una carta de Aravind Srinivas, CEO de Perplexity a su homólogo en Google, Sundar Pichai. En ella, Srinivas apunta que la motivación de la propuesta radica en “ayudar” a Google en su encrucijada judicial:

"La oferta está diseñada para satisfacer una solución antimonopolio en el más alto interés público al colocar Chrome con un operador capaz e independiente"

Esta no es la primera ocasión en la que Perplexity AI se postula para realizar una gran compra en la industria tecnológica, pues meses atrás corrieron los rumores acerca de que pudiera hacerse con TikTok, algo que no llegó a concretarse.

Y es que las propuestas en un sector tan competitivo como el de la inteligencia artificial están a la orden del día, si bien llegan con el halo de la duda: ¿Será una propuesta real o tan solo una estrategia de marketing con la que elevar y posicionar el nombre de una startup para tratar de llamar la atención de los inversores?

Sea cual sea la estrategia de Perplexity AI, a buen seguro que Google no estará dispuesta a deshacerse de Chrome sin mostrar batalla, pues se trata de uno de los pilares de Alphabet, empresa matriz de Google y que le ha servido para establecerse como la referencia que es hoy en día.