Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en la categoría wearables y auriculares
Descubre cuáles han sido los productos nominados en la categoría de wearables ya auriculares de los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion
Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.
Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar. Ahora vamos a conocer cuáles han sido los seleccionados en productos que puedes "vestir", concretamente auriculares True Wireless y auriculares de diadema. También tienes la posibilidad de elegir cuál es el mejor smartwatch del momento en dos categorías, la del mejor reloj inteligente del año y los que están pensados específicamente para deportistas. Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.
Nominados a mejor wearable del año
- HUAWEI WATCH 5
- Samsung Galaxy Watch8 Classic
- HUAWEI WATCH GT 6
- Apple Watch Series 11
- OPPO Watch X2
Nominados a mejor wearable deportivo del año
- HUAWEI WATCH Fit 4 Pro
- Amazfit Active 2
- JBL Endurance Zone
- Amazfit T-Rex 3
- Garmin Fenix 8
Nominados a mejores auriculares True Wireless del año
- Nothing Ear 3
- HUAWEI FreeBuds Pro 4
- Xiami Buds 5 Pro (Wi-Fi)
- Motorola moto buds loop
- Apple AirPods Pro 3
Nominados a mejor dispositivo de sonido del año
- Sony WF-1000XM6
- JBL Tour One M3
- Bowers & Wilkins PX7 S3
- Nothing Headphone (1)
Vota al mejor wearable y auriculares
Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.
Accede al formulario de votacion
¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?
Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.
- Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid
- Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas
Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.
