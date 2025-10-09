Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en la categoría wearables y auriculares

Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.

Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar. Ahora vamos a conocer cuáles han sido los seleccionados en productos que puedes "vestir", concretamente auriculares True Wireless y auriculares de diadema. También tienes la posibilidad de elegir cuál es el mejor smartwatch del momento en dos categorías, la del mejor reloj inteligente del año y los que están pensados específicamente para deportistas. Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Nominados a mejor wearable del año

Nominados a mejor wearable del año Difoosion

HUAWEI WATCH 5

Samsung Galaxy Watch8 Classic

HUAWEI WATCH GT 6

Apple Watch Series 11

OPPO Watch X2

Nominados a mejor wearable deportivo del año

Nominados a mejor wearable deportivo del año Difoosion

HUAWEI WATCH Fit 4 Pro

Amazfit Active 2

JBL Endurance Zone

Amazfit T-Rex 3

Garmin Fenix 8

Nominados a mejores auriculares True Wireless del año

Nominados a mejores auriculares True Wireless del año Difoosion

Nothing Ear 3

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Xiami Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Motorola moto buds loop

Apple AirPods Pro 3

Nominados a mejor dispositivo de sonido del año

Nominados a mejor dispositivo de sonido del año Difoosion

Sony WF-1000XM6

JBL Tour One M3

Bowers & Wilkins PX7 S3

Nothing Headphone (1)

Vota al mejor wearable y auriculares

Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.

Accede al formulario de votacion

Cargando…

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.