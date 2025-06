Prime Video destapa la cruda realidad de los laboratorios en 'Infiltrada en el búnker', el documental sobre maltrato animal que no querrás ver

Esta semana, el mundo del streaming va a tener complicado competir contra la entrega final de El juego del calamar, en Netflix, y la cuarta temporada de The Bear, disponible mañana en Disney+, pero eso no significa que no haya grandes estrenos. En concreto, la plataforma de Amazon lanza uno de los documentales más crudos de los últimos tiempos: Infiltrada en el búnker, dirigido por Pablo de la Chica, que muestra las duras imágenes captadas por una activista infiltrada durante dos años en un laboratorio farmacéutico.

Una denuncia social que no te dejará indiferente, te lo garantizamos, pero es que además Prime Video tiene otras dos novedades de categoría para cerrar el mes de junio. Eso sí, no pienses que vas a relajarte, porque una de ellas es el thriller policial encabezado por Jensen Ackles y Eric Dane, donde no falta la adrenalina. Y si lo tuyo son las historias de fantasía y romance, no te puedes perder el nuevo k-drama adolescente sobre una joven chamana que intenta cambiar el destino del chico del que se enamora.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 23 al 29 de junio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 3 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

El hada y el pastor - lunes 23 de junio

- lunes 23 de junio La cuenta atrás - miércoles 25 de junio

- miércoles 25 de junio Infiltrada en el búnker - viernes 27 de junio

El hada y el pastor

Park Seong-ah es una joven que lleva una doble vida: de día es una alumna normal del instituto y de noche trabaja como chamana, bajo el alias "Hada Cheonji". Gracias a su don, puede ver fantasmas y predecir el futuro, aunque esto la hace objeto de rechazo y soledad entre sus compañeros. Una noche, Bae Gyeon-woo y su madre la visitan para consultar su destino, y la chamana se enamora de él a primera vista, pero también descubre que tiene los días contados. Al día siguiente, para su sorpresa, presentan al atractivo y desafortunado Gyeon-woo como nuevo estudiante de su propia clase. Decidida a desafiar el destino, Seong-ah se propone protegerlo y cambiar su trágico futuro, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales y a los desafíos de su propia vida adolescente.

La serie consta de 12 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Los dos primeros están disponibles en Prime Video desde el lunes 23 de junio, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

La cuenta atrás

Cuando un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es asesinado a plena luz del día, el detective de Los Ángeles Mark Meachum (Jensen Ackles) es reclutado para formar parte de una unidad secreta interinstitucional. Esta incluye agentes encubiertos de múltiples agencias de fuerzas del orden, desde el FBI hasta la DEA o el LAPD, liderada por Nathan Blythe (Eric Dane). A medida que el equipo reúne pistas, lo que parecía ser un homicidio aislado se revela como el primer paso de una conspiración de gran escala, cuyo objetivo es desencadenar una catástrofe al nivel de Chernóbil en la ciudad.

La serie consta de 13 capítulos, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Los tres primeros están disponibles en Prime Video desde hoy mismo, miércoles 25 de junio, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Infiltrada en el búnker

Este documental español narra la historia real de Carlota Saorsa (seudónimo), una activista que estuvo dos años infiltrada dentro de un laboratorio farmacéutico dedicado a la experimentación con animales. Durante ese tiempo, grabó cientos de horas de material con cámara oculta, revelando escenas estremecedoras de maltrato animal a perros, gatos, ratas y cerdos en el centro. Para proteger su identidad, la narrativa se apoya tanto en el material grabado por Carlota como en la recreación de una entrevista realizada por el propio director, interpretada por la actriz Goize Blanco, aportando una estructura íntima y de thriller a la historia.

El documental estará disponible Prime Video a partir del viernes 27 de junio.