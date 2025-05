Las primeras impresiones de 'Misión: Imposible - Sentencia Final' son... dispares

El 23 de mayo llega a los cines de toda España el esperado final de una de las sagas más longevas del celuloide. Misión: Imposible dice adiós, al menos como Tom Cruise y su equipo nos la llevan presentando desde 1996, y lo hace con Sentencia Final, una cinta que busca tanto ser un broche de oro y homenaje a toda la franquicia como servir de redención después de que Sentencia Mortalno acabara de convencernos a muchos.

Así las cosas, ya hay, al menos al otro lado del charco, quien ha podido disfrutarla antes de su estreno, y aunque las críticas están embargadas hasta dentro de unos días sí han compartido ya sus primeras reacciones en redes sociales. Y las hay tanto buenas como todo lo contrario, así que tocará verla y decidir por nosotros mismos.

Positivas...

Críticos como Courtney Howard, de Variety y Fresh Fiction, elogió la película como una "descarga de adrenalina para la mente y el corazón", mientras que Simon Thompson, colaborador de Forbes, The Hollywood Reporter y también en Variety, la calificó como "ingeniosa y aguda", alegando que "no hay superproducciones mejor que esta". Ambos destacan las secuencias de acción, como la escena del avión, y el impacto emocional que conecta toda la franquicia. Jake Hamilton, de ReelBlend y ganador de un Emmy por Good Day Chicago, admitió incluso haber llorado, subrayando su valor como una "carta de amor" a los fans.

... y no tanto

Sin embargo, no todos comparten este entusiasmo. David Ehrlich, de IndieWire, la describió como "aburrida y disfuncional", una decepción para una saga conocida por su consistencia. Germain Lussier, de Gizmodo, criticó su duración excesiva y la falta de acción constante, aunque reconoció la espectacularidad de ciertas escenas. Y desde el podcast The Nerds of Color señalan que sufre de una narrativa "innecesariamente enrevesado" además de resultar pesada y recargada, calificándola como lejos de las mejores entregas.

Visto lo visto, deberemos ser nosotros, o sea, el público, quien decida si Ethan Hunt cumple su última misión o si la saga termina con un sabor agridulce, aunque espectacular, en eso no hay desacuerdos.