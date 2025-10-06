Los rumores apuntan a la salida de Gemini 3.0 esta misma semana

Existe una frase muy extendida en el ámbito de la comunicación que apunta que el rumor es la antesala de la noticia. Esto, aplicado al ámbito tecnológico, también podría considerarse un síntoma: cuando varias voces apuntan en una dirección, hay que mirar hacia ella.

En los últimos días es el gigante tecnológico Google quien está copando buena parte de la rumorología de la industria tecnológica. ¿El motivo? Se vislumbra, casi de manera inminente, la llegada de Gemini 3.0, el último y más avanzado de los modelos de inteligencia artificial de la compañía con sede en Mountain View.

Meses de trabajo para la próxima versión del modelo de Google

Gemini 3.0 es una evolución sobre el actual modelo sobre el que opera la inteligencia artificial de Google, Gemini 2.5, que incluye las modalidades Pro, Flash, Flash-Lite y modos especializados como Deep Think. La versión actual fue anunciada por Google en el mes de marzo de este año y comenzó a llegar a lo largo del mes de mayo a los usuarios.

El éxito de la última versión del modelo de inteligencia artificial ha sido evidente y ha llegado respaldado por datos, como la cifra de descargas de la aplicación Gemini, que ha superado los 10 millones de instalaciones, gracias en gran medida a Gemini 2.5 Flash Images, también conocido como Nano Banana, y que ha supuesto un salto para la inteligencia artificial de Google de la mano de su modelo de creación de imágenes.

Pero como de un solo éxito no se puede vivir y el ritmo de evolución de los modelos de inteligencia artificial es exigente, Google ha trabajado durante el último medio año en la siguiente mejora de su asistente, siguiendo la estela de compañías como OpenAI, que en agosto hizo la puesta de largo GPT-5, competidor directo de Gemini.

Los rumores sobre la llegada de Gemini 3.0 han sido alimentados en las redes sociales por figuras como el experto en ingeniería agéntica estadounidense Daniel Mac, quien apuntó el día siete de octubre en su perfil oficial de ‘X’ como fecha para la salida del nuevo modelo de Google, señalando también que será el modelo de IA más inteligente del planeta.

También el perfil World of AI en ‘X’ lleva días apuntando a una llegada de Gemini 3.0 que estaría a las puertas de producirse, a tenor de los resultados de diferentes pruebas que se van filtrando y que se consideran la antesala del lanzamiento de cada nuevo modelo. Entre otras opciones, dicho perfil, especializado en información sobre inteligencia artificial, apunta incluso el modo de probar de manera anticipada la capacidad de Gemini 3.0.

Así las cosas, con bancos de pruebas arrojando resultados que los usuarios más avispados de la red descubren y con el margen de tiempo transcurrido desde el lanzamiento de Gemini 2.5, los indicios señalan a que en los próximos días debería ver la luz la actualización del modelo de inteligencia artificial de Google, que promete mejorar su capacidad de pensamiento antes de dar su respuesta, así como mejoras específicas en eficiencia y adaptabilidad.