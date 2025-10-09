Le sale a pagar: Elon Musk tendrá que indemnizar a los viejos directivos de Twitter y le costará caro

Elon Musk no para de copar los titulares de todos los medios tecnológicos con sus declaraciones, ya que ayer mismo te contamos que el fundador de Tesla afirmó, sin tapujos, que "en el futuro no hará falta trabajar, ya que todo lo hará la inteligencia artificial" y también anunció que su empresa de Inteligencia Artificial, xAI, planea lanzar un videojuego “genial” generado por IA antes de que termine 2026.

Pero esta vez Musk no es noticia por unas declaraciones suyas, sino por una disputa legal. Como seguramente recordarás, en el año 2022 el multimillonario sudafricano compró la red social entonces conocida como Twitter por un total de 44.000 milones de dólares, pero parece que esa adquisición perjudicó a varios directivos de Twitter y, por es razón, ahora el bueno de Elon tendrá que indemnizarlos con una suma millonaria.

Elon Musk llega a un acuerdo con 4 ex altos cargos de Twitter que despidió tras comprar la red social

Según The Verge, Elon Musk ha llegado a un acuerdo con 4 ex altos directivos de Twitter a los que despidió en el año 2022 tras adquirir la popular red social y que le reclamaban más de 128 millones de dólares en indemnizaciones impagadas tras las compra de Twitter.

Estos cuatro altos cargos de Twitter demandaron al CEO de Tesla en marzo de 2024 acusando a Musk de cerrar anticipadamente la adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares para "engañarlos" y quedarse con 200 millones de dólares antes de que sus opciones sobre las acciones de Twitter se hicieran efectivas al día siguiente.

De hecho esta demanda cita una declaración de Musk en su autobiografía escrita por Walter Isaacson en las que afirma que cerrar el acuerdo de compra de Twitter un día antes supondría una "diferencia de doscientos millones en la hucha" y asegura que el multimillonario le dijo a Isaacson que "perseguiría a todos y cada uno de los ejecutivos y directores de Twitter hasta el día de su muerte".

Pues bien, una actualización del caso presentado ante el el Tribunal del Distrito Norte de California revela que el antiguo director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, el director financiero, Ned Segal, la directora jurídica, Vijaya Gadde y el consejero general, Sean Edgett han llegado a un acuerdo confidencial con Elon Musk para este les pague una indemnización millonaria.

Asimismo, esta filtración confirma que este acuerdo depende del cumplimiento de "ciertas condiciones" a corto plazo que no se especifican en la demanda y que los plazos existentes en la misma se han pospuesto para que le de tiempo a Musk a cumplir con estos requerimientos.

En el caso de que Musk no cumpla los términos de este acuerdo en los plazos estipulados, la demanda contra Elon y su nueva compañía, X, se reanudará el próximo 31 de octubre.