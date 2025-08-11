Sangre, fútbol americano y a Tupac: lo nuevo de Jordan Peele acumula más de 10 millones de visitas en YouTube y es por algo

Muchos, entre los que me incluyo, conocimos a Jordan Peele por su papel en Key & Peele así como por formar parte del elenco de MADtv, sin embargo el neoyorquino ha sabido reinventarse de tal manera que es ya reconocido como uno de los directores más influyentes de su generación.

Es algo que ha logrado gracias a su capacidad para fusionar terror, suspense y crítica social en títulos como Déjame salir, Nosotrosy ¡Nop!. Ahora, el oscarizado cineasta vuelve a la carga con un nuevo y perturbador proyecto que ya está dando mucho que hablar.

Una propuesta deportiva inusual

El primer tráiler de El mejor, publicado en el canal oficial internacional de Universal Pictures, ha superado la barrera de los 10 millones de visualizaciones en apenas días, impulsado por una propuesta cargada de tensión, sangre, fútbol americano… y con la icónica Hail Mary de Tupac sonando de fondo, que encaja a la perfección con la intensidad de las imágenes. La película se estrenará el 14 de noviembre exclusivamente en cines.

El mejor nos presenta a Cameron Cade (Tyriq Withers), un joven quarterback con un futuro prometedor que ha sacrificado todo por el fútbol. Sin embargo, en la víspera del famoso Scouting Combine profesional, su carrera se ve amenazada cuando un fan obsesionado con él le provoca un trauma cerebral.

Cuando todo parece perdido, aparece su ídolo, Isaiah White (Marlon Wayans), un legendario quarterback con ocho campeonatos que se ha convertido en una figura cultural de primer nivel.

Darlo todo

White le ofrece entrenarle en su centro privado, donde vive con su esposa Elsie (Julia Fox), una influencer muy popular. Lo que comienza como una oportunidad soñada se convierte en un viaje hacia el lado oscuro de la ambición: el entrenamiento de Cam deriva en una peligrosa dinámica de control que le empuja a una espiral donde el precio del éxito puede ser demasiado alto.

El reparto se completa con Tim Heidecker, el cómico australiano Jim Jefferies, el luchador de MMA Maurice Greene y las estrellas del hip hop Guapdad 4000 y Tierra Whack, en su debut cinematográfico. La dirección corre a cargo de Justin Tipping, que también firma el guion junto a Zack Akers y Skip Bronkie, creadores de la serie Limetown.