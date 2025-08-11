La redención total de Brendan Fraser viene desde Japón

Fue uno de nuestros actores favoritos de finales de los 90 y principios de los 2000 y su desaparición de Hollywood, así como su regreso, se cuentan entre las historias más emotivas del medio, pero sea como fuere el actor Brendan Fraser ha vuelto y eso es algo siempre a celebrar.

De hecho, ya nos demostró que seguía siendo un actor a tener en cuenta en La ballena, papel que le valió un Oscar al Mejor actor en 2023, y muy pronto hará lo propio en Rental Family, que promete ser su redención definitiva y que veremos este mismo año exclusivamente en cines.

Figura paterna

Searchlight Pictures ha lanzado el primer tráiler de esta comedia dramática dirigida, coescrita y producida por Hikari, cineasta conocida por trabajos como Bronca (Beef), Tokyo Vice o 37 Segundos.

Ambientada en el Tokio actual, Rental Family sigue a un actor estadounidense (Fraser) que vive un momento personal y profesional complicado hasta que acepta un trabajo muy particular: incorporarse a una agencia japonesa de familias de alquiler, donde interpreta papeles de suplente para personas que lo contratan.

Lo que comienza como un simple empleo termina transformándose en una experiencia vital, ya que el protagonista empieza a establecer vínculos reales con sus clientes, cruzando la difusa frontera entre la actuación y la vida. La película explora cómo este contacto humano le ayuda a reencontrar su propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las relaciones personales.

Muy bien acompañado

En el reparto, junto a Fraser, figuran Takehiro Hira (Shōgun, Gran Turismo), nominado al Emmy y al BAFTA; Mari Yamamoto (Pachinko, Monarch: El legado de los monstruos); el ganador del Premio de la Academia Japonesa Akira Emoto (Shin Godzilla) y la debutante Shannon Gorman.

El guion está firmado por Hikari y Stephen Blahut, mientras que la producción corre a cargo de Julia Lebedev y Eddie Vaisman de Sight Unseen Pictures, y Shin Yamaguchi de Knockonwood. Fraser también participa como productor ejecutivo junto a Blahut, Tomo Koizumi, Jennifer Semler, Leonid Lebedev y Oren Moverman.

Rental Family se rodó en localizaciones reales de Japón y llegará a los cines este año, en una fecha todavía por concretar, como una nueva oportunidad para ver a Brendan Fraser en un papel tan emotivo como distinto y que podría consolidar definitivamente su regreso a lo más alto.