Ser suscriptor de Apple Music es más fácil que nunca: así puedes importar tu biblioteca desde otro servicio

Cambiar de un servicio musical a otro siempre es una tarea complicada por la biblioteca musical que tenemos en el que estemos usando: canciones, listas, álbumes, etc. Aunque existen plataformas encargadas de hacer la transferencia por nosotros, no todas funcionan bien y, muchas veces, no se transfiere todo como nos gustaría.

Pero si estabas pensando en cambiarte a Apple Music, ahora podría ser el momento perfecto para hacerlo. La compañía ha lanzado recientemente una opción para transferir música desde otros servicios como Spotify, de manera nativa, privada y eficaz. Basta con entrar en los Ajustes y elegir la nueva opción: tu dispositivo se encargará del resto.

Cómo transferir tu biblioteca musical a Apple Music desde otro servicio

Apple Music no ha parado de renovarse en las últimas actualizaciones. En iOS 26ha añadido muchas novedades como AutoMix, álbumes a pantalla completa en la pantalla de bloqueo, la posibilidad de fijar contenido en la parte principal y, por supuesto, Liquid Glass. Pero, además de todo esto, también cuenta con una nueva opción llamada Transferir música de otros servicios, que es la herramienta que nos permitirá justamente eso.

Para poder usarla, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Abre la app Ajustes .

Entra en Apps .

Busca Música y entra.

Toca en Transferir música de otros servicios.

Siguiendo estos pasos, llegarás a la nueva herramienta que ha lanzado Apple Music para transferir música desde servicios como Spotify. Pero no solo desde su principal rival, sino también desde otros como Deezer, TIDAL o YouTube Music. Al pulsar en alguno de ellos, solo tendrás que ir siguiendo los pasos que se te mostrarán. Esta nueva herramienta se apoya en SongShift, una de las plataformas más populares de transferencia de música.

Esta nueva función convierte el cambio a Apple Music en un proceso mucho más sencillo y seguro. Ya no tendrás que depender de aplicaciones de terceros ni preocuparte por perder tus listas o canciones favoritas. Apple se encarga de todo de forma automática, garantizando que tu biblioteca musical se mantenga intacta y lista para disfrutar sin complicaciones.