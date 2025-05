Shazam lanza 'Éxitos Virales', una nueva lista de reproducción con las canciones más populares del momento

Shazam, la plataforma de reconocimiento de música más popular, ha lanzado una nueva lista de reproducción llamada 'Éxitos Virales', que se actualizará a diario con las canciones más populares del momento. Esta lista aprovechará los datos de la plataforma para identificar las canciones con mayor crecimiento y mantener a los usuarios siempre al tanto de los hits emergentes.

Esta lista ya está disponible tanto en Apple Music como en Shazam, y se actualizará diariamente con las canciones que están ganando popularidad. Gracias a la tecnología de la plataforma, se actualiza en tiempo real, utilizando su clasificación semanal basada en el volumen de búsquedas de Shazam. Con el objetivo de mostrar las canciones que están arrasando a nivel global, Shazam se apoya en una variedad de fuentes, como las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas de streaming.

Ya puedes escuchar Éxitos Virales en Apple Music y Shazam

La lista plasma a la perfección la forma en la que se hacen virales las canciones en la actualidad Apple

Esta lista de reproducción también reflejará cómo las canciones se hacen virales hoy en día, catapultándose de la noche a la mañana, como es el caso de Anxiety por salir en TikTok o Nothing From Nothing, que se posicionó en el cuarto puesto de lo más escuchado en Estados Unidos tras aparecer en el episodio final de la serie The White Lotus de Max.

Con la nueva lista de reproducción lanzada por Shazam dentro de la plataforma y en Apple Music, los usuarios podrán acceder, en un mismo lugar y actualizadas a diario, a las canciones que están dominando en ese momento, aquellas que se hacen virales de la noche a la mañana o joyas locales que están teniendo mucho éxito.

Éxitos Virales no es la única lista que Shazam ha lanzado recientemente. Hace unos meses, la plataforma propiedad de Apple también presentó la lista de reproducción Top 100 de todos los tiempos, una playlist que incluye las canciones más reconocidas en Shazam, con Dance Monkey a la cabeza, con más de 36 millones de veces reconocida.

Además, Shazam está totalmente integrado en el ecosistema de Apple, ya que no es necesario tener la aplicación instalada para usarla. En el iPhone, puedes añadir Shazam al Centro de Control o pedirle a Siri que reconozca la canción que está sonando. En el Apple Watch, puedes agregarlo como complicación en una esfera, y en el Mac, puedes ponerlo en la barra de menú.