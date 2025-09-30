'Los Simpson' han fallado: nueva película después de 20 años

Llevábamos tanto tiempo viendo a Los Simpson, la denominada "familia favorita de América", en la televisión, que cuando en el verano de 2007 asistimos al cine a ver Los Simpson: la película se nos hizo sumamente extraño, aunque por supuesto nos lanzamos en masa a hacerlo.

Todo un acontecimiento que, por increíble que parezca, no volvió a repetirse pese a haber recaudado el film más de 527 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de apenas 75, y eso que Bart, en uno de sus ya comunes castigos, escribió en la pizarra que "No esperaré 20 años para hacer otra película". Esta vez y contrariamente a lo que suele suceder, la predicción ha fallado.

Fecha de estreno

En términos absolutos y en honor a la verdad, puede que así sea, pues la recién anunciada nueva película de Los Simpson se estrenará el 23 de julio de 2027, o lo que es lo mismo, 19 años y 361 días después de la original; claro que a efectos prácticos eso son 20 años, y además todavía es susceptible de retrasarse, aunque esperemos que llegue a buen puerto sin contratiempos.

Lo cierto es que la secuela de Los Simpson: la película era uno de los proyectos más rumoreados desde hace tiempo, pero hasta ahora nunca había pasado del terreno de la especulación. Disney, a través de 20th Century Studios, ha confirmado que Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a la gran pantalla justo dos décadas después de su primera aventura cinematográfica.

De momento no se ha desvelado ningún detalle argumental. Tan solo se ha mostrado un cartel promocional con la clásica rosquilla rosa decorada con virutas en forma de número 2 y el lema "Homer vuelve a por más". Una declaración de intenciones que recuerda inevitablemente al espíritu del primer largometraje, donde Springfield quedaba atrapado bajo una cúpula de cristal tras un desastre provocado por el propio Homer.

Robándole el sitio a Marvel

El estreno de Los Simpson 2 no solo marca un esperado regreso, sino que también implica un movimiento estratégico dentro de Disney. La fecha reservada, el 23 de julio de 2027, pertenecía originalmente a un proyecto sin título del Universo Cinematográfico Marvel, que ha sido eliminado del calendario. Esto significa que, entre Vengadores: Doomsday, programada para el 18 de diciembre de 2026, y Vengadores: Secret Wars, para el 17 de diciembre de 2027, no habrá ninguna nueva entrega superheroica.

En su lugar, Springfield ocupará ese hueco privilegiado del verano, confirmando que, al menos en 2027, la familia amarilla será más fuerte que los superhéroes, o por lo menos más atrayente para el gran público.