La temporada 36 de Los Simpson deja un desgarrador giro argumental para uno de los personajes más queridos

Con más de tres décadas en emisión, Los Simpson se han convertido en la serie de animación más influyente de la televisión estadounidense, marcando también a generaciones por todo el mundo. Su longevidad, con más de 790 episodios y una película en su haber, le ha permitido seguir siendo relevante. Sin embargo, esa misma continuidad también ha traído consigo ocasiones en las que la propia serie parece olvidar momentos significativos de su historia.

Es algo hasta común que la producción introduzca pequeñas contradicciones que reescriben el pasado de sus personajes. En muchos casos, estos ajustes pasan desapercibidos en medio del humor característico de la serie, pero en otras ocasiones generan un trasfondo más profundo de lo que podría pensarse, y esta es una de ellas.

La temporada 36 devuelve la tristeza a Moe

Moe se había reencontrado con Maya, su antiguo amor Fox

El personaje de Moe siempre ha sido uno de los más lúgubres de la serie. No deja de ser un hombre solitario, amargado y perpetuamente sin suerte en el amor, aunque a pesar de ello es uno de los más queridos. Por eso cuando en la temporada 33 el barmanse reencuentra con Maya, los seguidores de la serie se alegraron mucho por él, sintiendo que por fin su vida parecía encaminarse hacia la feliz, y más al comprometerse con su expareja.

Sin embargo, esa promesa se ha desvanecido sin explicación en la última tanda de episodios de la temporada 36. En ellos se puede ver a Moe volver a quejarse nuevamente de su soledad, y hasta llegando a intentar conquistar a Patty y Selma, lo que sugiere que su compromiso con Maya no llegó a buen puerto. Aunque la serie no lo aborda de forma explícita, todo apunta a que la relación terminó fuera de pantalla, devolviendo al personaje a su estado habitual de desencanto.

Este tipo de giros son habituales en Los Simpson, donde la continuidad se maneja con flexibilidad. Sin embargo, en este caso supone un retroceso particularmente doloroso, arrebatando la esperanza a uno de los personajes más tristes de la serie, y haciéndolo en silencio y sin cierre narrativo.