Steve Carell y la audición que cambió para siempre los castings en comedia

Hoy en día, todo el mundo sabe quién es Steve Carell. Su papel como Michael Scott en The Office, la icónica comedia que pronto tendrá una secuela espiritual, y su hilarante interpretación en Virgen a los 40 en 2005 lo convirtieron en un referente de la comedia, pero antes de que su nombre fuera sinónimo de risas Carell era un actor poco conocido, el cual tuvo que enfrentarse a sesiones de casting como cualquier otro.

Un año antes del estreno de la versión americana de The Office se lanzó El reportero: La leyenda de Ron Burgundy (2004), una comedia dirigida por Adam McKay donde Carell, en el papel de Brick Tamland, el excéntrico meteorólogo, no solo pasó a la historia, sino que pasó a formar parte de la cultura popular por sus frases y su mera presencia.

Así fue el casting que lo cambió todo

La audición de Carell para El reportero es también un testimonio de su genialidad cómica. En el video se ve a un Carell aún desconocido entregándose por completo al absurdo de Brick, un personaje de pocas luces pero desbordante de encanto. Su ritmo impecable y su habilidad para improvisar, según McKay en varias entrevistas, sorprendieron enormemente al equipo.

Su interpretación asombró no solo al equipo de casting, sino también al productor Judd Apatow. Tiempo después, Apatow reconoció que aquel día Carell estaba "desatado de una manera que lo dejaba a uno boquiabierto". La fuerza de su presencia cómica fue tal que motivó al propio Apatow a darle un proyecto en el que Carell pudiera liderar, lo que desembocó en la creación de Virgen a los 40. Un guion coescrito por ambos inspirado en un sketch de The Second City (una compañía de teatro de Chicago) que Carell tenía aún inacabado.

Creando escuela

En El reportero, Carell compartió pantalla con gigantes como Will Ferrell y Paul Rudd, pero su Brick destacó entre este nutrido elenco, convirtiéndose instantáneamente en uno de los favoritos de los fans. La película, disponible en España en SkyShowtime, fue todo un éxito en los primeros años de los 2000, y la actuación de Carell mostró cómo un actor secundario puede robar el protagonismo.

Su casting inspiró a directores a buscar talentos que aportasen frescura y espontaneidad, un legado que puede palparse en comedias modernas. Judd Apatow, productor de la cinta, ha elogiado cómo Carell transformó un papel menor en un ejemplo para aspirantes a actores y cómicos.